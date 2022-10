Microsoft continua ad arricchire i suoi servizi collegati a Windows 11. Nelle ultime ore, infatti, la casa americana ha presentato, a sorpresa, una nuova applicazione per il suo sistema operativo. Si tratta di PC Manager. L’app in questione è un tool multifunzionale pensato per permettere all’utente di ottimizzare al massimo il proprio PC andando a gestire, nel dettaglio, tutti i componenti principali.

Si tratta, a conti fatti, di una versione “fatta in casa” da Microsoft dei tanti software, come CCleaner e altri, che mirano a migliorare le prestazioni dei PC Windows intervenendo su vari aspetti del sistema. PC Manager sembra essere già pronta al rilascio tanto che la versione cinese del sito di Microsoft già ne consente il download. Ecco i dettagli su questo nuovo software:

Microsoft presenta PC Manager: il tool per ottimizzare il funzionamento di Windows

PC Manager, come tanti software simili realizzati da terze parti, presenta svariate funzionalità. L’applicazione, infatti, permette di accedere a varie informazioni sul sistema operativo, come il quantitativo di memoria utilizzata, i dati relativi ai processi in corso e lo spazio d’archiviazione disponibile. Navigando tra le varie opzioni è possibile accedere alle varie funzionalità di Windows con l’obiettivo di migliorare al massimo le performance del sistema.

L’app realizzata da Microsoft, infatti, permette all’utente di rimuovere i file temporanei, liberare la memoria RAM e quella di storage oltre che di chiudere i processi in background che potrebbero rallentare il PC. C’è anche la possibilità di modificare le impostazioni d’avvio di Windows, selezionando quali applicazioni attivare all’avvio e quali, invece, non avviare in fase di accensione del PC.

Non manca, naturalmente, un’opzione rapida per cambiare browser predefinito di Windows, con Microsoft che continuerà in tutti i modi a tentare di convincere gli utenti a passare ad Edge, il browser preinstallato dei sistemi Windows. Da segnalare anche la presenza di un tasto Boost che compare nella parte alta della finestra di PC Manager che attiva una serie di funzioni predefinite (andando ad eliminare file temporanei e liberare la RAM sostanzialmente) per migliorare le prestazioni del PC.

Con PC Manager, probabilmente, Microsoft punta ad offrire nuovi strumenti agli utenti per migliorare al massimo le prestazioni del PC, soprattutto per le macchine che presentano specifiche tecniche di fascia bassa e che necessitano di costante manutenzione per mantenere sempre alto il livello di performance. Il tool, per il momento, è in versione “Public Beta” ma a breve potrebbe arrivare una versione stabile con possibile rilascio sul Microsoft Store.

Per scoprire il funzionamento di PC Manager c’è un’intera sezione del sito ufficiale di Microsoft che trovate linkata in fonte (gli screen arrivano da Windowslatest.com invece). Tale sezione, però, al momento è disponibile esclusivamente in lingua cinese. Nel corso dei prossimi giorni, probabilmente, Microsoft dovrebbe aggiornare anche il suo sito web introducendo il supporto multi-lingua e, quindi, rendendo ufficiale il lancio globale del nuovo tool che, quasi sicuramente, supporterà anche l’italiano.

Leggi anche: Microsoft mostra una barra delle applicazioni flottante su Windows 11: bug o concept?