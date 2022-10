Una delle aggiunte più recenti introdotte da Google in ChromeOS riguarda il calendario, per la precisione a partire da ChromeOS 104 è stata introdotta una nuova visualizzazione nella parte destra della barra delle applicazioni; è stata infatti aggiunta un’interfaccia separata per l’orario e la data, cliccando su quest’ultima si apre ora una visualizzazione di Google Calendar. Ora sembra che il widget del calendario possa subire, nelle prossime versioni, un restyling grafico.

Google potrebbe modificare il widget Calendario in ChromeOS

L’introduzione della funzione di cui sopra è stata una gradita aggiunta per gli utenti Chromebook, il widget Calendario infatti consente di dare una rapida occhiata ai propri impegni mensili, avendo anche informazioni più dettagliate cliccando su un giorno in particolare, potendo quindi visionare i dettagli dell’evento fissato.

I colleghi di Chrome Unboxed riportano quanto apparso su Chromium Gerrit, sembra che Google abbia intenzione di apportare qualche modifica al widget Calendario, la nuova funzionalità soprannominata CalendarV2 sembra al momento essere una semplice rivisitazione dello stile grafico del widget.

Considerando però la scarsità di informazioni in merito al momento, non è da escludere che Google stia lavorando anche a qualche nuova funzione inerente al widget Calendario, magari la possibilità di visualizzare in esso gli eventi collegati a più account.

Inoltre considerando quanto visibile nell’immagine sopra, si potrebbe azzardare che Big G abbia intenzione di aggiungere alcune informazioni a quelle attualmente visualizzabili nel widget, come ad esempio i link alle riunioni programmate (the URL for the meeting event).

Non è dato sapere quando gli eventuali cambiamenti verranno introdotti, né se come di consueto verranno prima testati nelle versioni rilasciate sul canale Dev; ad ogni modo non ci resta che attendere per scoprire cosa Google ha in serbo per noi.

