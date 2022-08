Che Google sia particolarmente legata a ChromeOS non è certo un segreto e, nel costante tentativo di migliorare il proprio software, oggi rilascia l’aggiornamento alla versione 104 per tutti gli utenti possessori di Chromebook. Di recente vi avevamo già dato qualche piccola anteprima delle future novità che sarebbero arrivate in futuro, oggi diamo uno sguardo a quanto introdotto.

ChromeOS 104 introduce i temi chiari e scuri

Cominciamo con una funzione lato personalizzazione, che farà felici diversi utenti: la possibilità di impostare un tema chiaro o scuro. La nuova impostazione è raggiungibile sia dal menù dedicato (Impostazioni -> Personalizzazione -> Imposta sfondo e stile) che direttamente dalla home, facendo infatti un clic con il tasto destro sul desktop, l’utente potrà selezionare la voce “Imposta sfondo e stile”.

Da questo nuovo menù sarà dunque possibile scegliere non solo quale tema impostare (chiaro, scuro o automatico) ma anche operare alcune scelte inerenti il salvaschermo con tre stili differenti.

Per quanto riguarda gli sfondi, è stata aggiunta la possibilità di selezionarli dai propri album di Google Foto; inoltre è stata aggiunta una nuova raccolta chiamata “Luminosità” formata da 8 sfondi appositamente studiati per essere impostati con il cambio di tema automatico: gli sfondi di questa raccolta cambieranno dunque automaticamente con il passaggio fra tema chiaro e scuro.

Nuovo calendario a portata di mano

Un’altra delle novità introdotte con l’aggiornamento riguarda il calendario, da questo momento verrà visualizzata in basso a destra la data (a sinistra dell’orario), cliccandoci sopra si aprirà una visualizzazione di Google Calendar che consente un rapido sguardo agli impegni mensili.

Cliccando su un giorno sarà possibile visualizzare gli eventi salvati o, eventualmente, essere indirizzati direttamente a Calendar per aggiungere un evento. È inoltre possibile visualizzare i mesi successivi (o precedenti) e ritornare alla data odierna grazie ad un comodo pulsante “Oggi”.

Nuova app Galleria

ChromeOS 104 introduce una nuova applicazione Galleria, più completa della precedente e caratterizzata da una nuova icona di colore viola; la nuova app è in grado, rispetto alla precedente versione, di aprire file PDF consentendo la compilazione dei moduli, la firma dei documenti, la creazione di annotazioni e altro.

ChromeOS 104 raggruppa meglio le notifiche

Con il nuovo aggiornamento le notifiche delle applicazioni di messaggistica, provenienti dallo stesso mittente, vengono ora raggruppate insieme; a colpo d’occhio dunque potrete visualizzare solo l’ultimo messaggio ricevuto.

Nuovo Launcher

Con l’aggiornamento alla nuova versione, ChromeOS 104 dovrebbe aver introdotto il nuovo Launcher per un pubblico di utenti più ampio; il nuovo Launcher è più compatto del precedente, non occupa infatti l’intero schermo ma solo una porzione sulla sinistra.

Ma perché utilizziamo il condizionale? Be’ perché in realtà, secondo Google, ad ogni nuovo aggiornamento di ChromeOS il nuovo Launcher viene distribuito in maniera più capillare, ma spesso e volentieri gli utenti non lo ricevono affatto. Chi vi scrive ha attivato tempo fa il relativo flag, per poter usufruire della modifica in questione, dunque non saprei dire se con quest’ultimo aggiornamento lo abbiano realmente ricevuto tutti gli utenti o meno.

