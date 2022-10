Se siete possessori di un computer Windows privo dei requisiti minimi necessari per installare Windows 11, sarete felici di sapere che Microsoft non si è dimenticata di voi: il colosso di Redmond ha appena annunciato il rilascio dell’aggiornamento identificato come Windows 10 2022 Update. Purtroppo, al netto dell’annuncio, il produttore non si è addentrato nei dettagli dell’aggiornamento, di cui non sappiamo dunque molto.

Nuovo aggiornamento Windows 10 2022 Update

Come per le release precedenti, Microsoft riferisce che il nuovo Windows 10 2022 Update (noto in precedenza come Windows 10 versione 22H2) verrà distribuito tramite Windows Update e avrà come destinatari tutti gli utenti che abbiano un computer con a bordo Windows 10 versione 20H2 o versioni successive. Insomma, non occorre fare altro che recarsi nelle Impostazioni, entrare nella sezione dedicata a Windows Update e far partire il download e l’installazione della nuova release; il tutto non dovrebbe portare via molto tempo, anzi dovrebbe richiedere un’attesa non dissimile da quella di un normale aggiornamento di sicurezza.

Novità dell’aggiornamento: Microsoft non si sbottona

Nel post sul blog ufficiale con il quale ha comunicato il roll out di Windows 10 2022 Update, il colosso di Redmond non si è sbottonato sulle novità dell’aggiornamento, parlando piuttosto di un sistema operativo migliorato dal punto di vista qualitativo, con vantaggi sotto il profilo della produttività e della sicurezza.

Attraverso questo update, Microsoft dice di voler dimostrare il proprio impegno nei confronti degli utenti rimasti fermi a Windows 10. A differenza di quanto fatto per il feature drop di ottobre per Windows 11 — che comprende novità interessanti e molto attese —, in questo caso Microsoft non ha posto l’accento su alcuna novità di Windows 10 2022 Update, il che ci porta a pensare che non ci sia nulla di così entusiasmante.

Per quanto attiene al discorso del supporto software, il produttore ha confermato che questa nuova release verrà supportata per 18 mesi nelle versioni Home e Pro, mentre gli utenti Enterprise ed Education potranno beneficiare di 30 mesi di supporto. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento a questo link.

