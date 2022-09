Microsoft si sta concentrando sulle nuove funzionalità per Windows 11, tuttavia l’azienda si impegna a mantenere efficiente anche Windows 10 fino al 2025.

Il primo aggiornamento delle funzionalità per Windows 11 della scorsa settimana rivela cosa potrebbe arrivare a breve anche su Windows 10.

Windows 10 riceverà il secondo aggiornamento dell’anno il prossimo mese

In un recente post sul blog, John Cable di Microsoft ha rivelato che Windows 10 riceverà l’aggiornamento 22H2 il prossimo mese.

Il portavoce non ha specificato una data, ma in base ai precedenti aggiornamenti delle funzionalità di Windows, l’aggiornamento Windows 10 22H2 dovrebbe essere rilasciato il secondo o il terzo martedì del mese, quindi l’11 o il 18 ottobre.

Questo aggiornamento dovrebbe includere una nutrita serie di modifiche e correzioni, oltre a miglioramenti di alcune funzionalità come Focus assist che consente di non essere disturbati dalle notifiche per ridurre le distrazioni.

Windows 10 dovrebbe ricevere supporto fino a metà ottobre 2025, quindi almeno alcune delle imminenti funzionalità previste per Windows 11 dovrebbero arrivare anche su Windows 10. Maggiori informazioni sull’aggiornamento 22H2 dovrebbero emergere nel corso delle prossime settimane.

Il primo feature update di Windows 11 arrivato a oltre un anno di distanza dal lancio della nuova versione del sistema operativo di Microsoft ha introdotto tantissime novità, ma anche non pochi problemi segnalati dagli utenti.

