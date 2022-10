Da Mercedes arriva la notizia che la berlina Mercedes-Benz EQE potrà presto contare su una versione SUV, dedicata a chi è alla ricerca di un’auto elettrica più alta e più orientata all’utilità.

Ad oggi il popolare brand automobilistico non ha reso noto il prezzo ufficiale di partenza del suo nuovo veicolo elettrico ma probabilmente a breve fornirà dettagli anche a tal proposito, almeno ciò è quanto suggerisce il fatto che l’auto dovrebbe fare il proprio esordio negli Stati Uniti nel corso del prossimo anno.

Cosa sappiamo della versione SUV di Mercedes-Benz EQE

Questo sarà il quarto veicolo elettrico ad essere costruito sulla nuova piattaforma EV di Mercedes e gli utenti dovrebbero poter scegliere tra tre tipi di allestimento (una versione con motore posteriore e due versioni a doppio motore), a cui si dovrebbe aggiungere una variante ad alte prestazioni AMG.

Rispetto alla berlina, il nuovo SUV di Mercedes sarà un po’ più piccolo ma più spazioso al suo interno, tanto che il produttore l’ha definito “l’auto più spaziosa della sua classe”.

Mercedes-Benz EQE SUV sarà più compatta della berlina e ciò, a dire del produttore, garantirà agli utenti più agilità e manovrabilità quando è su strada.

Per quanto riguarda la batteria, il modello con motore posteriore potrà contare su un’unità da 90,6 kWh, che secondo Mercedes dovrebbe essere capace di garantire fino a 550 Km di autonomia (stima che comunque va presa con le dovute attenzioni, potendo essere fin troppo ottimistica).

Tra le altre caratteristiche del nuovo SUV di Mercedes non dovrebbero mancare un display OLED touch da 12,8 pollici e uno schermo dietro lo sterzo da 12,3 pollici per le informazioni sulla strumentazione di bordo, l’assistente digitale MBUX per la ricerca delle stazioni di ricarica ed altre soluzioni molto apprezzate dei veicoli di questo popolare brand.

Restiamo in attesa di scoprire quanto costerà il nuovo gioiellino di Mercedes-Benz.