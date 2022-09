Dopo diverse indiscrezioni e foto paparazzate dei veicoli in prova camuffati, Stellantis si sbottona e annuncia il futuro delle auto elettriche a marchio Jeep. La prima ad arrivare sul mercato sarà proprio la Jeep Avenger, un crossover elettrico (o B-SUV che sia), da poco più di 4 metri di lunghezza a cui faranno seguito altri tre modelli per un totale di quattro SUV 100% elettriche che arriveranno entro il 2025 sul mercato europeo e statunitense. Fra queste le Jeep Recon e Wagoneer, due SUV di diversa natura ma entrambe full electric che verranno svelate il prossimo anno. Ecco tutti i dettagli e le informazioni condivise dal Gruppo.

Stellantis annuncia la Jeep Avenger per il mercato europeo: debutto il 17 ottobre al Motor Show di Parigi

La notizia di oggi riguardante il marchio Jeep è un altro esempio di come i nostri brand americani si stiano trasformando per sostenere gli ambiziosi piani di decarbonizzazione del nostro Gruppo. In tutto il nostro portafoglio di 14 brand tanto amati dai nostri clienti, stiamo offrendo prodotti elettrificati straordinari, impegnandoci a introdurre 28 nuovi veicoli elettrici a batteria fino al 2024. Siamo certi che i prossimi lanci sapranno entusiasmare i nostri clienti, che continueranno ad amare i grandi marchi americani con cui sono cresciuti. Con queste parole Carlos Tavares, CEO di Stellantis, annuncia il piano del gruppo che mira a diventare leader nel mercato dei SUV elettrici.

Come? Posto che resta il termine fissato per il 2030, entro cui tutti i marchi di Stellantis proporranno solo auto elettriche in Europa, il Gruppo ha annunciato per Jeep investimenti di oltre 30 milioni di euro volti a supportare l’elettrificazione. Il primo passo lo hanno annunciato proprio oggi, comunicando di aver iniziato a sviluppare una gamma comprensiva di quattro SUV completamente elettrici in arrivo in Nord America e in Europa entro il 2025.

La prima ad arrivare da noi, quella che vedete anche in copertina, sarà la Jeep Avenger, un B-SUV elettrico che verrà lanciato il prossimo anno ma sarà già presente al Motor Show di Parigi il 17 ottobre 2022.

Si tratta dunque di un SUV compatto prodotto nello stabilimento di Tychy in Polonia e che verrà posizionato al di sotto della attuale Jeep Renegade. Stellantis annuncia un’autonomia di circa 400 km per Jeep Avenger, auto che offre interni moderni e che sarà tecnologicamente al passo coi tempi.

Il nuovissimo Jeep Avenger saprà offrire i punti di forza del marchio Jeep. Questo SUV moderno, divertente ed emozionante si rivolge a quel numero sempre maggiore di clienti che cercano un veicolo alternativo prodotto da Jeep, cioè capace, compatto e completamente elettrico ha dichiarato il CEO di Jeep Meunier.

Dunque l’appuntamento è per il prossimo 17 ottobre 2022 al Motor Show di Parigi, occasione in cui Stellantis aprirà già i preordini. Nei concessionari arriverà tuttavia a inizio 2023.

Arrivano anche Jeep Recon e Wagoneer, entrambi 100% elettrici

Oltre alla piccina, Stellantis ha annunciato oggi le nuove Jeep Recon e Wagoneer, due SUV completamente elettrici che arriveranno in Nord America e in altri Paesi (Europa, compresa). Il primo è di tutt’altra salsa rispetto al nostro Avenger, perché si tratta di un fuoristrada vero e proprio, pensato per affrontare i percorsi più estremi, pur con la necessaria dose di tecnologia.

Non sono emersi ulteriori dettagli, se non il fatto che la vedremo non prima del prossimo anno e che i preordini partiranno a inizio 2023 nonostante il via alla produzione sia programmato per il 2024, in Nord America.

Stesso discorso vale per la Jeep Wagoneer un nuovo SUV elettrico di fascia premium, che punta cioè più che altro sull’eleganza e lo stile, nonostante la trazione 4×4 e le capacità da fuoristrada (comunque non estreme) non manchino. Stellantis ne parla come un’auto capace di garantire un’autonomia di oltre 600 km (400 miglia), di accelerare da o a 100 km/h in circa 3,5 secondi e di offrire un design esterno piuttosto accattivante e moderno. Arriverà anche lei in Europa, ma verrà prodotta non prima del 2024, in Nord America.

Oggi abbiamo condiviso solo un assaggio del nostro nuovo portafoglio di SUV completamente elettrici, fornendo delle prove concrete di ciò che vedremo nei prossimi 24 mesi e del perché diciamo che 4xe è il nuovo 4×4. Questa potente combinazione di design Jeep, le loro doti da 4×4 e l’elettrificazione rimodellerà il mercato dei SUV aprendo le porte a un maggior numero di clienti in più Paesi e più settori, nel nostro percorso verso le emissioni zero ha concluso Christian Meunier, CEO del marchio.

Dunque, allacciate le cinture appassionati di fuoristrada, di SUV o di Casa Jeep, perché di qui a breve ne vedremo delle belle. Per maggiori dettagli sui veicoli presentati e su quanto comunicato da Stellantis date un’occhiata a questo video:

Forse ti sei perso: Volkswagen ID.Buzz arriva in Italia: il prezzo è alto, ma è già sold out