C’è tempo fino al 23 ottobre per approfittare di un’offerta piuttosto interessante che permette di avere la fibra di Sky a un prezzaccio: 19,90 euro al mese per i primi 18 mesi. Di preciso il piano in questione è Sky Wifi, piano al quale, scegliendo di aggiungere anche Sky TV e Sky Cinema, è acquistabile a un prezzo complessivo niente male. Ecco tutti i dettagli e le informazioni da sapere al riguardo.

Sky Wifi a 19,90 euro: l’offerta combo con Sky TV e Sky Cinema

Sky Wifi è un’offerta di rete fissa che, di norma, costa 29,90 euro al mese, spesso scontata per i primi 18 mesi a 24,90 euro. Include internet senza limiti in FTTH o FTTC, il modem Sky Wifi Hub in comodato d’uso, ma non le chiamate che costano 0,19 euro al minuto (0,19 euro lo scatto alla risposta) verso i numeri mobili nazionali, verso i fissi nazionali è previsto solo il costo detto per lo scatto alla risposta.

Grazie all’offerta cui accennavamo, disponibile da lunedì 10, è possibile fino al 23 ottobre 2022 ottenere quanto riportato a prezzo scontato, per i primi 18 mesi: 19,90 euro invece di 29,90. Necessaria tuttavia la scelta di una combo di Sky Wifi con Sky TV e Sky Cinema, servizi che costano 9,90 euro al mese e 5 euro al mese rispettivamente, prezzi scontati relativi anche in questo caso ai primi 18 mesi di utilizzo, al termine dei quali andranno a costare 25 e 14 euro al mese, in ordine.

Ricapitolando: nel caso in cui si andasse a scegliere questa combinazione di offerta, il prezzo mensile da pagare per i primi 18 mesi è pari a 34,80 euro, che rispetto ai 68,90 euro standard non sono affatto male (cifra che comunque bisognerà pagare dal 19esimo mese in poi).

C’è da sapere inoltre che Sky Q via internet costa 9 euro invece di 148, che il contributo di attivazione è pari a 9 euro (anziché 99) ed è incluso il costo per la consegna del decoder (che altrimenti costerebbe 49 euro).

Il contratto che si andrà ad attivare in questo modo si chiama Sky Smart e prevede un vincolo di permanenza minimo di 18 mesi, oltre al pagamento con addebito su conto corrente bancario. Nelle note legali relative all’offerta Sky precisa inoltre quanto segue:

Dal 19° mese si applicano automaticamente all’abbonamento le condizioni relative al profilo Sky Open ed il prezzo di listino vigente a tale data, o è possibile rinnovare l’adesione al profilo Sky Smart alle condizioni anche economiche in vigore a tale data, incluso il pagamento di un corrispettivo di rinnovo ove previsto.

Discorso cessazione, è previsto un costo di 29,90 euro per la versione Fibra100% (tecnologia FTTH) e 23,31 euro per Super Internet (FTTC); in caso di migrazione è pari invece a 11,09 euro in entrambi i casi.

Ad ogni modo, maggiori informazioni al riguardo le trovate in questo documento o sul sito web relativo che trovate qui sotto, dove potete eventualmente anche attivare la promo, che vi ricordiamo essere disponibile fino al 23 ottobre 2022 (fino al 30 per attivazioni telefoniche o presso punti vendita fisici), salvo proroghe.

Attiva Sky Wifi + Sky TV + Sky Cinema a 34,80 euro invece di 68,90

