La scorsa settimana Google ha presentato il suo atteso primo smartwatch Pixel Watch, un prodotto premium dotato di funzioni di monitoraggio della salute.

Google Pixel Watch entra in concorrenza sul mercato con Apple Watch 8‌ poiché offrono più o meno le stesse funzionalità, quindi sembra doveroso un primo confronto tra i due dispositivi indossabili.

Google Pixel Watch e Apple Watch 8 a confronto

Gli Apple Watch hanno sempre preferito il quadrante rettangolare, mentre Google Pixel Watch sfoggia un più tradizionale design circolare.

Pixel Watch è dotato di cornici spesse a causa del quadrante rotondo, ma Google ha scelto un’interfaccia utente scura che ne ammorbidisce l’impatto. Apple ha ridotto le dimensioni della cornice nel corso degli anni, quindi Apple Watch 8 offre un’area di visualizzazione più ampia.

Il fattore di forma rotondo funziona bene per la maggior parte del tempo, un po’ meno con le notifiche e i messaggi.

In termini di dimensioni Google Pixel Watch ha un diametro di 41 mm, quindi sembra più piccolo dell’Apple Watch 8 da 44 mm e non regge il confronto con l’Apple Watch Ultra.

Google Pixel Watch include un pulsante laterale e una corona per scopi di controllo, tuttavia i pulsanti e i cinturini ricordano l’Apple Watch.

Per quanto riguarda le funzionalità sanitarie lo smartwatch di Google offre monitoraggio della frequenza cardiaca, funzionalità ECG e monitoraggio dettagliato dell’allenamento con zone di frequenza cardiaca e supporto per circa 40 tipi di allenamento, inoltre include l’SOS di emergenza, il monitoraggio del sonno e il rilevamento delle cadute, anche se arriverà nel corso dell’anno.

Tuttavia Pixel Watch non dispone di un sensore di temperatura, una funzionalità nuova per la Serie Apple Watch 8, inoltre il sensore della concentrazione di ossigeno nel sangue non è attivato.

Alcune delle funzionalità di monitoraggio della salute di Pixel Watch richiedono inoltre un abbonamento Fitbit, per il quale Google include sei mesi gratuiti.

Infine, l’autonomia varia leggermente su Pixel Watch. Con il display sempre attivo la batteria si scarica rapidamente, inoltre anche il monitoraggio costante della frequenza cardiaca può scaricarla più velocemente, mentre con queste opzioni disattivate l’autonomia può arrivare fino a 24 ore battendo Apple Watch 8.

In conclusione Google Pixel Watch tiene testa all’Apple Watch 8 e un giorno potrebbe convincere Apple a introdurre uno smartwatch con quadrante rotondo.

