Ci siamo, le “Offerte esclusive Prime” sono partite! Amazon lancia così una campagna promozionale, che abbiamo ribattezzato come “Secondo Prime Day” o “Prime Day autunnale”, ricca di prodotti tech in offerta di ogni tipo. Qui ci concentriamo su smartwatch, sportwatch e smartband scontati, visto che dei notebook, degli accessori e componenti per PC, degli smartphone e dei dispositivi smart home ne abbiamo già parlato negli altri articoli qui linkati.

Si tratta di una due giorni di offerte, oggi e domani (11 e 12 ottobre 2022), in pieno stile Prime Day, con sconti che vanno a riguardare un po’ di tutto, anche prodotti al di fuori della sfera tech. Ma non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e andiamo a scoprire le offerte più interessanti da tenere in considerazione.

Le migliori offerte di Amazon su smartwatch, sportwatch e smartband

Dalla mezzanotte di oggi, 11 ottobre 2022, sono ufficialmente aperte le cosiddette “Offerte esclusive Prime“, occasione che va in qualche modo a ripetere il Prime Day dello scorso luglio, un’esclusiva riservata agli abbonati ad Amazon Prime per l’appunto.

La scadenza è fissata per le 23:59 di domani, 12 ottobre, ma non escludiamo la possibilità di eventuali esaurimenti delle scorte dei prodotti più richiesti (e scontati). Ecco perciò gli orologi smart interessati e più scontati da Amazon, che trovate linkati qui sotto suddivisi per categoria.

Smartwatch

Sportwatch

Smartband

Questi erano alcuni dei prodotti in offerta proposti da Amazon in occasione delle “Offerte esclusive Prime”, campagna promozionale che vi ricordiamo essere in vigore fino alle 23:59 di domani, 11 ottobre 2022.

Nel caso in cui siate alla ricerca di altri prodotti in offerta, non necessariamente su Amazon, vi suggeriamo di tenere d’occhio il nostro canale Telegram in cui ogni giorno condividiamo con gli iscritti le offerte più ghiotte del web: ecco il link diretto.

Offerte per categoria

Forse ti sei perso: i migliori smartwatch – i migliori sportwatch – le migliori smartband