Nei giorni scorsi Amazon ha annunciato, un po’ a sorpresa, un nuovo evento promozionale che apre la strada alla lunga stagione natalizia, che nelle prossime settimane vedrà il Black Friday e le consuete offerte di Natale. L’evento in programma oggi 11 ottobre e domani 12 ottobre, si chiama Offerte esclusive Prime ma è a tutti gli effetti un secondo Prime Day.

Anche in questo cado infatti gli sconti sono riservati esclusivamente agli iscritti al programma Prime, anche se chi non è ancora iscritto può sfruttare l’abbonamento di prova valido per 30 giorni e toccare con mano tutti i vantaggi del programma Amazon Prime. Tra le decine di migliaia di prodotti in promozione trovano posto anche alcuni dei dispositivi più interessanti realizzati da Aqara, azienda cinese cresciuta con Xiaomi che nel tgempo ha saputo crearsi un proprio ecosistema sempre più vasto ed evoluto.

Sono 10 i prodotti in promozione, con sconti che vanno dal 15% al 21%, che vi permetteranno quindi risparmi interessanti se volete rendere più intelligenre la vostra casa. Scopriamo insieme quali sono i prodotti in promozione per le Offerte esclusive Prime.

Le Offerte esclusive Prime di Aqara

Queste sono le migliori occasioni di Aqara per le Offerte esclusive Prime, visitando questa pagina potete inoltre scoprire tutti gli altri dispositivi per la smart home che sono acquistabili nel nostro Paese.