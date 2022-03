Sono passati quasi sei mesi da quando vi abbiamo parlato di Aqara Camera Hub G2H, la telecamera di sicurezza del brand cinese dotata di hub Zigbee pensata per diventare il centro di controllo della casa. Ora il produttore ci riprova e lancia la versione Pro, che si arricchisce di numerose novità, pur mantenendo lo stesso disegno.

Abbiamo dunque voluto provare la nuova telecamera di sicurezza, per scoprire se le differenze siano apprezzabili anche nell’uso quotidiano o se siano destinate a rimanere solo sulla carta.

Un semplice “Pro” che nasconde tante piccole differenze

Siamo abituato a produttori che si limitano ad aggiungere qualche piccola funzione nella versione Pro, per giustificare un aumento di prezzo o il lancio di un nuovo modello. Non è il caso di questa Aqara Camera Hub G2H Pro, che presenta numerose novità e miglioramenti rispetto al modello precedente.

La procedura di installazione, così come il contenuto della confezione di vendita (leggermente più piccola del modello originale) è esattamente la stessa e richiede la presenza dell’app Aqara Home, disponibile sia sul Play Store che su AppStore. Ritroviamo quindi il supporto a HomeKit e IFTTT, presenti nel modello originale, a cui finalmente si aggiunge il supporto ad Amazon Alexa e Google Assistant, una lacuna inspiegabile ma finalmente colmata.

Ritorna l’hub Zigbee 3.0, pensato per gestire i tantissimi sensori del brand, da quelli di movimento a quelli di apertura, senza contare pulsanti, sensori di temperatura e altro. Stavolta però l’hub è capace di gestire una maggiore quantità di sensori, ben 128, diventando quindi adatto anche a chi utilizza parecchi sensori nella propria abitazione.

Previous Next Fullscreen

Nel nostro caso abbiamo installato la telecamera collegandoci una quarantina di sensori Aqara, lasciando il tutto in funzione per oltre un mese, senza che sia stato rilevato alcun problema. Abbiamo realizzato delle automazioni tra dispositivi Aqara (tende motorizzate e lampadine) ma anche con prodotti di altri brand, utilizzando l’integrazione di HomeKit per gestirla attraverso Home Assistant.

In entrambi i casi tutto ha sempre funzionato a meraviglia, senza intoppi o rallentamenti di sorta, grazie all’utilizzo dei server europei (per quanto riguarda le integrazioni con l’app Aqara) e un server locale per Home Assistant.

Se la parte di controllo è dunque migliorata, la parte legata alla telecamera è ancora più interessante. Partiamo dall’archiviazione, che può avvenire sul cloud di Aqara ma anche in locale. In quest’ultimo caso è possibile utilizzare microSD fino a 512 GB, un bel passo avanti rispetto al modello precedente che supportava schede con una capacità massima di 32 GB. Cresce l’angolo di visuale, che passa da 140 gradi a 146 gradi mentre la risoluzione del sensore rimane a 1080p.

Altra grande novità è il supporto ai NAS, che permette di registrare i filmati su un disco presente nella rete locale. Il requisito fondamentale è il supporto al protocollo Samba, a cui si aggiunge la necessità di avere comunque installata una scheda SD. In questo modo potrete registrare il flusso video della telecamera per parecchie settimane, a seconda delle necessità.

Nei nostri test la registrazione continua di una intera giornata a richiesto circa 18 GB di spazio, il che significa che con una microSD da 512 GB è possibile registrare in modo continuo per quattro settimane. Difficilmente comunque effettuerete delle registrazioni H24, vista la presenza di tante funzioni intelligenti che attivano la telecamera solo al momento del bisogno.

Il modello precedente permetteva di selezionare delle aree da monitorare (porte, finestre) per rilevare eventuali movimenti sospetti. Aqara G2H Pro aggiunge anche la funzione di privacy masking, pensata per la massima tranquillità nei confronti dell’utente finale.

Tramite l’app Aqara è infatti possibile selezionare un; area il cui contenuto non verrà mai inviato a server di terze parti. Ecco che se avete montato la telecamera in camera da letto, sarà possibile rimuovere le persone a letto dalle immagini inviate ai server sul cloud, per rispettare completamente la privacy.

Le novità per HomeKit

Tante novità quindi, ma non si ferma qui l’elenco di miglioramenti apportati da Aqara. Se utilizzate HomeKit per la gestione della domotica, avrete un sacco di cose da utilizzare. Anche se è un ecosistema che non utilizziamo regolarmente, abbiamo comunque voluto toccare con mano le novità annunciate da Aqara per la smart home di Apple.

Si parte dalla possibilità di integrarla in HomeKit Secure Video, così da salvare i filmati su iCloud e averli sempre a disposizione da iPhone e iPad. È supportato anche l’audio a 2 vie di HomeKit, che permette di utilizzare Aqara G2H Pro per parlare alle persone presenti nell’area controllata dalla telecamera. È comodo per chi è fuori per lavoro, e vuole parlare con i propri cari, ma anche per controllare i bambini nella loro cameretta e chiamarli per cena, in maniera semplice e immediata.

Senza dimenticare che G2H Pro può essere utilizzata come sensore di movimento, eliminando la necessità di utilizzare un sensore di movimento nella stanza in cui è installata. Noi l’abbiamo montata in corridoio, sfruttando uno dei tanti supporto presenti nella confezione di vendita, utilizzandola per gestire l’accensione e lo spegnimento della luce al passaggio di una persona, un modo semplice ed efficace per ridurre i consumi energetici.

E sempre per gli utenti HomeKit va segnalata la funzione che attiva le modalità di allarme del sistema (Base, Casa, Fuori Casa, allarme notturno), senza dover perdere un sacco di tempo con le impostazioni.

Peccato solo per il mancato supporto al WiFi a 5 GHz e per il cavo di alimentazione microUSB, ma sono peccati veniali a cui Aqara potrà certamente porre rimedio in futuro.

In conclusione

Se state cercando una telecamera di sicurezza con un sacco di funzioni avanzate, che possa fare anche da hub per poter gestire numerosi tipi di sensori, e riuscire così a controllare la casa da un solo punto, allora Aqara Camera Hub G2H Pro è indubbiamente il dispositivo che fa per voi. Certo, se avete già il modello “base” le differenze non valgono l’acquisto, soprattutto se avete un numero limitato di sensori, ma se non possedete una telecamera camera di sicurezza e volete qualcosa di valido allora non occorre cercare oltre.

Che utilizziate Home di Apple, l’app Aqara o altre soluzioni, è indubbiamente un prodotto valido che diventerà il cuore della vostra smart home. Potete acquistarla al prezzo consigliato di 75,99 euro su Amazon Germania, Amazon Francia e Amazon UK. Fino al 5 marzo è possibile ottenere uno sconto del 15% utilizzando il codice PRG2HPRO.