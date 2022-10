Le Offerte esclusive Prime sono in programma per l’11 e il 12 ottobre, e in attesa del Black Friday in arrivo come di consueto a fine novembre, anche Tineco, brand che nel corso degli anni si è conquistato un’ottima reputazione nel mercato dei dispositivi intelligenti per la pulizia, ha preparato alcune offerte niente male.

In passato vi abbiamo portato diverse recensioni, incluse quelle dei tre prodotti che l’11 e 12 ottobre saranno proposti a prezzi particolarmente appetibili. Andiamo a scoprirli ricordandovi che se siete interessati al loro acquisto vi conviene aspettare fino a martedì prossimo quando saranno attivi su Amazon i prezzi indicati in questo articolo.

Tineco PURE ONE S15 Pet

Qualche settimana fa vi abbiamo portato la recensione di Tineco PURE ONE S15 Pro, fratello maggiore del modello in promozione nei prossimi giorni su Amazon, con cui condivide sostanzialmente tutta la scheda tecnica. La principale differenza tra la versione Pro e Tineco PURE ONE S15 Pet è relativa allo schermo LCD che quest’ultimo utilizza al posto di uno LED, per visualizzare le informazioni sullo stato della pulizia e della batteria.

Resta la possibilità collegare l’aspirapolvere al proprio smartphone tramite la companion app Tineco così da conoscere in ogni momento lo stato della batteria e dei consumabili. Nella confezione di vendita troverete anche la mini spazzola motorizzata, ideale per cuscini e divani, il tubo per le fessure e la spazzola per raccogliere la polvere dai mobili o dai profili delle finestre

La possibilità di sostituire la batteria (quella sostitutiva va acquistata a parte) permette inoltre di allungare la vita del dispositivo e di raddoppiare di fatto l’autonomia, arrivando a superare tranquillamente i 60 minuti. Il nuovo filtro magnetico si rimuove con estrema facilità per essere pulito, anche con l’acqua, così da mantenere elevata l’efficienza.

In occasione delle Offerte esclusive Prime potete acquistare Tineco PURE OPNE S15 Pet a 419 euro invece di 499 euro su Amazon a questo indirizzo.

Tineco FLOOR ONE S5 Steam

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di qualche mese fa, FLOOR ONE S5 Steam è la soluzione Tineco per lavare i pavimenti con il vapore, così da avere la massima igiene possibile. A differenza delle altre lavapavimenti, dotate di batteria ricaricabile, S5 Steam è alimentata a filo (lungo oltre sei metri), vista l’energia richiesta per mantenere in temperatura l’acqua e creare vapore.

L’utilizzo del vapore permette di sciogliere qualsiasi tipo di sporco presente sul pavimento, raccogliendolo grazie al rullo morbido che non danneggia le superfici. Lo sporco viene convogliato in un apposito contenitore così da lavare sempre con acqua pulita, a differenza di quando accade con la maggior parte dei moci tradizionali. Al termine della pulizia basta avviare la procedura automatica che pulisce la spazzola e i tubi interni, lasciando all’utente il solo svuotamento dei serbatoi.

Tineco FLOOR ONE S5 Steam sarà in promozione, solo l’11 e 12 ottobre, al prezzo di 379 euro invece di 449 euro, al seguente link su Amazon.

Tineco FLOOR ONE S3

Se quello che state cercando è un dispositivo economico per lavare al meglio i pavimenti, FLOOR ONE S3 (qui la nostra recensione) è la soluzione ideale. Pur non essendo il modello più recente di Tineco, è dotata delle migliori tecnologie per pulire al meglio i pavimenti, oltre a uno schermo LED che mostra tutte le informazioni necessarie. La possibilità di controllare tutto tramite lo smartphone su cui installare la companion app lo rende ancora più comodo, per avere tutto sempre sotto controllo.

Molto buona l’autonomia, visto che la batteria da 4.000 mAh permette di superare i 35 minuti di utilizzo, sufficienti per pulire anche le stanze più grandi. Il tutto con acqua sempre pulita, a cui aggiungere l’apposito detergente (fornito nella confezione di vendita), con l’acqua sporca che viene inviata a un contenitore separato da svuotare regolarmente.

Tineco FLOOR ONE S3 è in promozione a 309 euro invece di 409 euro solo l’11 e il 12 ottobre, in occasione delle Offerte esclusive Prime su Amazon.

