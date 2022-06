Recensione Tineco FLOOR ONE S5 Steam – Tineco è uno dei brand più importanti e affermati nel campo delle pulizie domestiche, con una serie di soluzioni evolute e sempre più intelligenti. Dopo la recensione di Tineco FLOOR ONE S5 Pro 2, tocca a Tineco FLOOR ONE S5 Steam, una lavapavimenti in grado di utilizzare il vapore per assicurare la massima igiene in casa.

L’ho avuta in anteprima e la sto utilizzando in casa da parecchie settimane, alternandola alla S5 Pro 2, e oggi vi racconto come si è comportata in questo periodo, quali sono i suoi punti di forza e quali i (piccoli) difetti legati alle sue forme.

Massima igiene, minimo sforzo

Dal punto di vista estetico Tineco FLOOR ONE S5 Stream è sostanzialmente identica a S5 Pro 2, con un serbatoio anteriore in cui viene convogliata l’acqua sporca e uno posteriore in cui inserire l’acqua pulita. A differenza della S5 Pro 2 però va utilizzata acqua fredda, senza alcun detersivo e il motivo è presto detto.

S5 Steam infatti utilizza il vapore per lavare il pavimento, igienizzandolo quindi grazie alle alte temperature e rendendo di fatto superfluo l’utilizzo di un detergente chimico. Sulla spazzola è presente un adesivo giallo che segnala le alte temperature, invitando quindi l’utente a non toccare per non scottarsi.

A differenza degli altri modelli della serie FLOOR ONE che utilizzano una batteria, S5 Steam è alimentata a corrente e dispone di un cavo davvero molto lungo (quasi 8 metri) che permette di pulire anche le stanze più grandi senza dover cambiare continuamente la presa di corrente. La scelta è obbligata, vista la necessità di scaldare l’acqua per il lavaggio e una batteria si sarebbe scaricata in tempi davvero troppo rapidi.

Se da una parte questo rappresenta un fastidio, visto che dovrete sempre stare attenti al cavo, la possibilità di lavare grandi ambienti senza temere di rimanere senza batteria sul più bello. I due serbatoi per l’acqua sono davvero capienti, 0,75 litri ciascuno, ed è possibile pulire ambienti molto grandi senza doversi fermare a fare il pieno. Nel mio caso ho pulito circa 60 metri quadri senza dover riempire il serbatoio dell’acqua, lavando in maniera accurata ogni ambiente.

Ho solo evitato l’utilizzo nelle stanze in cui ho il parquet, che non ama gli sbalzi di temperatura, per il resto ho sempre notato pavimenti puliti e sgrassati, anche in cucina. La presenza della tecnologia iLoop smart Sensor è ormai una garanzia, con il dispositivo che aumenta la potenza di aspirazione e la velocità del rullo in corrispondenza di sporco e detriti.

Non c’è macchia che riesca a resistere a FLOOR ONE S5 Steam, anche quelle più secche: un paio di passate e sono solo un ricordo, lasciando solo un pavimento pulito e quasi completamente asciutto. Se avete bambini in casa, o se siete abituati a camminare scalzi, vi sarete accorti che, soprattutto con il caldo, sul pavimento restano spesso aloni di sudore tutt’altro che belli da vedere. E se avete bambini ricordate che con il vapore uccidete anche batteri, muffe e acari, permettendogli di giocare in un ambiente più salutare.

E in cucina, vicino ai fornelli, trovate spesso schizzi di olio i grassi di cottura, ma anche gocce di acqua asciugata che fanno sempre sembrare sporco il pavimento. Basterà una passata con S5 Steam e il pavimento sarà pulito e igienizzato, senza particolare sforzo. La spazzola motorizzata infatti esercita una trazione sufficiente ad alleggerire il compito dell’utente, che dovrà limitarsi a spostarla sull’area da pulire, senza fare troppa fatica.

Per avviare la produzione di vapore basta premere l’apposito tasto sull’impugnatura, vicino al tasto di accensione, e attendere una trentina di secondi affinché sia pronto. A questo punto il vapore continuerà a essere prodotto e a pulire i pavimenti, anche le fughe delle piastrelle su cui non è necessario insistere in maniera particolare.

Manca il piacevole profumo che lascia un detergente, ma resta il fatto che una pulizia a vapore batte nettamente qualunque detergente chimico, quindi è una mancanza a cui si può sopravvivere. Manca la possibilità di collegarlo a uno smartphone per conoscere tutti i dettagli, ma lo schermo posto al di sopra del serbatoio dell’acqua sporca è ricco di informazioni e dettagli, così da avere sempre la situazione sotto controllo.

È presente l’anello colorato che con la sua colorazione indica il livello di sporco riscontrato sul pavimento, insieme all’indicatore di potenza e all’indicatore sullo stato di avanzamento nella preparazione del vapore.

Grande autonomia

Come dicevo la presenza di due serbatoi da 0m75 litri offrono una grande autonomia in fase di pulizia e il cavo da quasi 8 metri permette, disponendo di una presa in posizione centrale, di pulire piccoli appartamenti o interi piani di una abitazione senza doversi fermare a fare il pieno e svuotare il contenitore dello sporco.

Manca, rispetto alle altre lavapavimenti, una base di ricarica, superflua vista la presenza del filo. È comunque presente nella confezione di vendita una base su cui appoggiare il dispositivo al termine della pulizia, sia per non bagnare il pavimento sia per effettuare la pulizia. Come da tradizione, anche FLOOR ONE S5 Steam è in grado di pulirsi da sola, premendo l’apposito tasto.

Per prima cosa viene risciacquata la spazzola motorizzata, successivamente viene aspirata acqua nei tubi per rimuovere ogni traccia di sporco residuo, evitando all’utente questa incombenza. È sufficiente svuotare il contenitore dell’acqua sporca, risciacquarlo e rimetterlo a posto per avere la lavapavimenti sempre pronta all’uso, naturalmente dopo aver fatto il pieno anche al serbatoio dell’acqua pulita.

Nella base sono presenti anche i supporti per la spazzola di ricambio, presente nella confezione di vendita, e degli altri accessori per pulire il dispositivo e tenerlo sempre in ordine. Il cavo di alimentazione può essere avvolto sul corpo principale grazie a due supporti, per non intralciare mai negli spostamenti o quando lo “parcheggiate” al termine delle pulizie.

L’assistente vocale, che può essere disattivato con un tasto posto vicino all’impugnatura, guida sempre l’utente nelle varie fasi di pulizia, segnalando anche eventuali malfunzionamenti o problemi, e ricordando di svuotare i contenitori al termine delle operazioni.

Va detto che, a differenza di S5 Pro 2, questa lavapavimenti non ha il rullo a filo con la spazzola, per cui lavando restano un paio di centimetri su entrambi i lati. Va comunque detto che è possibile sciogliere eventuale sporco con il vapore e aspirarlo aumentando la potenza al massimo. Resta la difficoltà di pulire sotto ai mobili e negli angoli più stretti. Se non avete i sanitari sospesi, ad esempio, la pulizia in bagno potrebbe essere alquanto macchinosa e richiedere un mocio per essere completata al meglio.

Buona la manovrabilità, con una impugnatura ben studiata e lo snodo principale studiato affinché sia sempre agevole muoversi anche in spazi angusti, senza mai fare troppa fatica.

Conclusioni

Nel complesso dunque Tineco FLOOR ONE S5 Steam è una lavapavimenti che mi sento di consigliarvi, soprattutto se avete bambini in casa e volete la massima igiene. Se però avete pavimenti in linoleum o parquet forse non è la scelta migliore, viste le elevate temperature che potrebbero creare problemi. Per chi invece ha pavimenti in cotto o in piastrelle non ci sono problemi, l’igiene è assicurata anche nelle fughe e negli ambienti più ostici come la cucina.

Potete acquistare Tineco FLOOR ONE S5 Steam su Amazon a 449 euro. Dal 24 giugno al 13 luglio potete risparmiare il 10% utilizzando il codice sconto TUTTOSTEAM, pagandola quindi 404,10 euro.