Nella giornata di oggi, 7 ottobre, Unieuro — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — ha attivato la nuova iniziativa promozionale SOTTOCOSTO, che comprende un gran numero e una notevole varietà di offerte su prodotti tecnologici che potrebbero fare gola a tantissimi acquirenti a caccia di sconti.

Ricordandovi che per queste ed altre offerte tech potete fare riferimento alla nostra pagina dedicata, è importante premettere che in questa sede non verranno prese in esame le offerte sulle TV, che saranno analizzate in un articolo separato su Tutto.TV.

Offerte SOTTOCOSTO di Unieuro (dal 7 al 16 ottobre)

Prima di entrare nel vivo delle offerte, vediamo qualche informazione di carattere generale sulla nuova promozione di Unieuro: il SOTTOCOSTO del noto rivenditore prende il via oggi, 7 ottobre, con scadenza già prevista per il prossimo 16 ottobre ed esiste anche in forma di volantino, che potete sfogliare in formato virtuale a questo link. Su tutti i prodotti facenti parte della promozione, Unieuro offre ai clienti la possibilità di scegliere tra la consegna a domicilio e il ritiro in negozio, entrambe senza costi aggiuntivi.

Detto questo, passiamo subito alle offerte di nostro precipuo interesse, già suddivise per categoria così da facilitarvene la consultazione.

Smartphone

Wearable

Tablet e computer

Mobilità elettrica

Queste e tutte le altre offerte della promozione — comprensive anche di elettrodomestici grandi e piccoli e tanto altro — sono disponibili al link sottostante:

