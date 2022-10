Pare che Apple abbia deciso di cambiare la location della produzione delle cuffie true wireless delle serie Apple AirPods e Beats, le quali nei prossimi mesi potrebbero iniziare a essere realizzate in India.

Almeno ciò è quanto emerge da un report di Nikkei Asia, stando al quale la decisione del colosso di Cupertino rientrerebbe in una serie di misure prese dall’azienda per provare a diversificare la produzione e ridurre i rischi che potrebbero scaturire da eventuali interruzioni della catena di approvvigionamento a causa dalla rigida politica zero-COVID del Paese e dalle tensioni con gli Stati Uniti.

In sostanza, il team di Apple non vuole trovarsi di fronte a situazioni di difficoltà nel reperimento delle componenti e nella realizzazione delle varie cuffie dell’azienda, con conseguente impossibilità di soddisfare la domanda sul mercato.

Apple ha già puntato sull’India

Pare che il colosso statunitense abbia già parlato con un certo numero dei suoi fornitori dell’aumento della produzione in India, compresi i principali dispositivi acustici e nei suoi progetti vi sarebbe quello di partire già dal prossimo anno.

Tra le aziende a cui Apple dovrebbe appoggiarsi in India vi sarebbe Foxconn, che in tale Paese dovrebbe realizzare le cuffie Beats e pare miri a produrre anche quelle delle serie AirPods.

Anche Luxshare Precision Industry, azienda che già realizza le cuffie AirPods in Cina e Vietnam, avrebbe in programma di aiutare il colosso di Cupertino a spostare la produzione in India.

Ovviamente a beneficiare di questa nuova politica produttiva di Apple sarebbe anche l’India, che da tempo tenta di conquistare potere nella catena di approvvigionamento globale.

E se fino a questo momento la produzione in India ha avuto come obiettivo principale quello di riuscire a servire l’enorme mercato locale, Apple sta ora pensando di trasformare il Paese in una vera e propria base di produzione strategica, con esportazioni destinate a mercati di fondamentale importanza, come ad esempio quelli europei.

