Sono passati quasi due mesi dall’ufficialità delle Samsung Galaxy Buds2 Pro, un paio di cuffie true wireless di fascia alta presentate assieme agli smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4 e agli smartwatch Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro. È perciò tempo di nuovi aggiornamenti, che sono in fase di roll out proprio in queste ultime ore, già disponibili anche in Italia.

È di fatto il primo update per queste cuffie, update che pur non presentando particolari novità, promette di migliorare aspetti nient’affatto secondari per l’esperienza d’uso. Ma scopriamone insieme i dettagli nei paragrafi a seguire.

Samsung Galaxy Buds2 Pro: le novità del primo aggiornamento

Il changelog corredato all’avviso della disponibilità di questo primo aggiornamento è piuttosto scarno. Fra le novità si parla solo di miglioramenti relativi alla stabilità e all’affidabilità delle cuffie. La versione firmware è nota come R510XXU0AVI7, la dimensione dell’aggiornamento sfiora i 6 MB di peso (5,85 MB per la precisione).

Dunque, nessuna nuova funzionalità o miglioria ben precisata per questo primo update. Ma se, come chi scrive, avete notato dei problemi nell’utilizzo quotidiano delle Samsung Galaxy Buds2 Pro (maggiori dettagli nella recensione in arrivo nei prossimi giorni), non escludiamo che la Casa sudcoreana li abbia risolti.

Come aggiornare le Samsung Galaxy Buds2 Pro

Per scaricare e installare questo primo aggiornamento vi basta accedere all’app Galaxy Wearable dallo smartphone e, con le Samsung Galaxy Buds2 Pro connesse, recarvi su Impostazioni auricolari e quindi in Aggiornamento software auricolari cliccando poi su “Scarica e installa”. Tutto qua.

