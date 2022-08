Il Galaxy Unpacked di oggi sta regalando diverse novità per il mondo Samsung: dopo aver visto gli smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4 e gli smartwatch Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro, è arrivato il momento di scoprire insieme le nuove cuffie wireless. Vediamo tutti i dettagli riguardanti le Samsung Galaxy Buds2 Pro, tra specifiche tecniche, funzionalità, prezzi e data di uscita per l’Italia,

Samsung Galaxy Buds2 Pro ufficiali con audio Hi-Fi a 24 bit e un design rinnovato

La serie Galaxy si arricchisce di nuove cuffie true wireless top di gamma con le Samsung Galaxy Buds2 Pro. Secondo il produttore offrono l’esperienza audio senza fili più immersiva con un nuovo design compatto e una connettività rapida perfetta per tutti i momenti della giornata.

Mettono a disposizione un sistema audio Hi-Fi a 24 bit (compatibile con dispositivi Samsung Galaxy con almeno One UI 4.0) con esperienza High Dynamic Range (HDR), il nuovo codec Samsung seamless (SSC HiFi) e il nuovo altoparlante coassiale a 2 vie, grazie ai quali la musica viene trasferita senza pause e con suoni più ricchi che mai. Il rinnovato design compatto (le dimensioni sono state ridotte del 15% rispetto alla precedente generazione) ed ergonomico costituisce l’alleato ideale per le sessioni di allenamento: le cuffie sono state disegnate in modo da impedirne la rotazione e la caduta durante l’attività fisica.

La batteria disponibile è da 61 mAh, mentre la custodia offre 515 mAh: la riproduzione musicale dura fino a 5 ore con ANC attivato o fino a 8 ore con ANC disattivato, ma grazie alle ricariche della custodia ci si può spingere fino a rispettivamente 18 o 29 ore. In chiamata si arriva invece fino a 3,5 ore con ANC attivo e 4,5 ore con ANC disattivato, oppure fino a rispettivamente 14 o 15 ore con la custodia.

Grazie al sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) è possibile ascoltare la musica senza distrazioni, ma anche eliminare il rumore esterno durante le telefonate senza perdere del tutto il contatto con la realtà (con la funzione suono ambientale). Nel caso occorra rispondere rapidamente a una chiamata mentre si sta giocando col tablet o si sta guardando un film, basterà un semplice tocco di un dito e la funzione Auto Switch eseguirà la transizione collegandosi subito allo smartphone. La compatibilità con SmartThings mette al sicuro dagli smarrimenti: attraverso l’app è infatti possibile localizzarle in modo rapido.

Ecco la scheda tecnica delle Samsung Galaxy Buds2 Pro:

altoparlante personalizzato coassiale a 2 vie (tweeter + woofer)

Hi-Fi a 24 bit (con almeno One UI 4.0), audio 360 con multicanale diretto (con almeno One UI 3.1 per audio 360, almeno One UI 4.1.1 per il multicanale)

ANC con microfono con SNR (Signal to Noise Ratio) elevato (2 esterni + 1 interno), riconoscimento vocale

connettività Bluetooth 5.3 con Switch automatico e Tecnologia fluida Samsung Codec HiFi, AAC e SBC

giroscopio, accelerometro, sensore di prossimità, sensore Hall, Voice Pickup Unit (VPU) e superficie touch

certificazione IPX7 contro l’acqua (immersione in acqua dolce fino a 1 metro per massimo 30 minuti), solo per le cuffie

batteria da 61 mAh, con custodia di ricarica da 515 mAh

compatibilità con dispositivi dotati di almeno Android 8.0 Oreo e 1,5 GB di RAM

dimensioni: cuffie: 19,9 x 21,6 x 18,7 mm, peso di 5,5 g custodia: 50,1 x 50,2 x 27,7 mm, peso di 43,4 g



Le nuove cuffie sono proposte nelle colorazioni Graphite, White e Bora Purple e sono realizzate per oltre il 90% con materiali riciclati (sui 29 grammi di plastica utilizzata, 27 sono costituiti da materiale riciclato). Si tratta di ulteriori passi avanti per il programma Galaxy for the Planet, che prevede l’integrazione continua di plastiche riciclate e la creazione di nuovi materiali in collaborazione con partner leader nella sostenibilità.

Prezzo e uscita di Samsung Galaxy Buds2 Pro

Le cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro sono disponibili in preordine da oggi, 10 agosto 2022, fino al 25 del mese, al prezzo consigliato di 229 euro nelle colorazioni Graphite, White e Bora Purple. Chi le acquisterà in questo periodo temporale potrà ricevere in omaggio il caricabatterie wireless, dopo averle registrate attraverso la piattaforma Samsung Members.