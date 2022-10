Sembra che l’ultimo aggiornamento di Fitbit per gli smartwatch Versa 2 abbia reso alcuni dispositivi indossabili dell’azienda praticamente inutilizzabili.

Alcuni utenti della community Fitbit hanno riferito che il touchscreen del loro smartwatch Fitbit Versa 2 ha smesso di funzionare correttamente dopo aver installato l’aggiornamento 35.72.1.23 del firmware.

Secondo quanto riportato dagli utenti interessati da questo bug, il touchscreen del loro dispositivo Fitbit Versa 2 non risponde più al tocco, oppure rileva input errati, rendendo impossibile superare la schermata di blocco.

I rapporti indicano che il riavvio dello smartwatch non risolve il problema e nemmeno un ripristino delle impostazioni di fabbrica sembra aiutare, poiché in questo caso lo smartwatch si rifiuta di connettersi a uno smartphone.

Purtroppo Fitbit non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito a questo problema e si sta limitando a raccomandare agli utenti interessati di contattare il servizio clienti dell’azienda.

Il bug non sembra interessare tutte le unità Fitbit Versa 2, ma per il momento sembra prudente sospendere gli aggiornamenti software di Fitbit fino a quando non l’azienda non risolverà il problema.

Alla fine di agosto l’azienda di proprietà di Google ha lanciato ben tre nuovi dispositivi per la sua gamma di indossabili: i due smartwatch Fitbit Sense 2 e Versa 4 e il fitness tracker Inspire 3.

