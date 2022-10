Era il 2017 quando Apple sostituì Touch ID in favore di Face ID su iPhone X, da allora si sono susseguite diverse voci che volevano l’introduzione da parte del colosso del Touch ID sugli iPhone di fascia alta. Ora un nuovo rapporto di Gurman afferma che nonostante l’azienda abbia effettivamente testato la reintroduzione del Touch ID, è improbabile che ciò accada a breve.

Apple probabilmente non riporterà il Touch ID su iPhone, nonostante lo abbia testato

Stando a quanto riportato nell’ultima edizione della newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg afferma che Apple ha effettivamente testato il Touch ID sia sugli schermi di iPhone che sul tasto di accensione, in maniera analoga a quanto già avviene con iPad Air e iPad mini.

Nonostante ciò, secondo Gurman è improbabile che l’azienda decida di implementare qualcosa del genere su iPhone, almeno nel breve periodo:

Negli ultimi anni, ci sono state discussioni all’interno di Apple sul riportare Touch ID sugli iPhone di fascia alta. L’azienda ha testato il Touch ID sullo schermo e ha persino pensato di metterlo sul pulsante di accensione. A questo punto, credo che Face ID sia qui per restare e Touch ID non tornerà sugli iPhone di punta, almeno in qualsiasi momento nel prossimo futuro

Gurman suggerisce inoltre come Apple possa decidere di riportare il Touch ID sul pulsante di accensione degli iPhone di fascia bassa, come già accaduto con iPhone SE, ma aggiunge di non avere alcuna informazione di come una strategia del genere sia attualmente presa in considerazione dall’azienda.

Sicuramente dal punto di vista degli utenti, avere su un iPhone di fascia alta sia Face ID che Touch ID rappresenterebbe una sicurezza in più, permetterebbe infatti di richiedere entrambe le autenticazioni in determinati contesti, legati ad informazioni personali quali dati bancari o altro; il tempo ci dirà cosa Apple abbia in serbo per i propri utenti.

Potrebbe interessarti anche: Apple si impunta e rifiuta l’aumento dei prezzi dei chip a 3 nm di TSMC