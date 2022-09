Microsoft continua a fare progressi nel rinnovamento generale di Outlook grazie al nuovo Microsoft One Outlook o anche conosciuto come “Project Monarch“. La nuova generazione del client di posta elettronica di Windows 10 e Windows 11, attualmente in fase di sviluppo, è ora disponibile per tutti gli utenti iscritti al programma di test Office Insiders che consente ai membri di provare le funzioni delle nuove versioni delle applicazioni del pacchetto Office in anteprima.

L’obiettivo della nuova iterazione di Outlook è quello di fornire un’esperienza utente più leggera e flessibile basata sul servizio web Outlook.com che consentirà a chiunque di fruire del programma senza troppi patemi soprattutto sui dispositivi di fascia bassa. In aggiunta, come già svelato nelle scorse settimane, One Outlook offrirà il supporto agli account mail personali come Hotmail, Gmail e Yahoo.

Microsoft One Outlook introduce una nuova interfaccia

Lato interfaccia utente, Microsoft ha introdotto un nuovo elemento ribbon – ossia una striscia situata nella parte superiore della finestra di un’applicazione che mette in mostra tutte le funzioni disponibili all’interno del programma – al fine di rendere l’app più accessibile a tutti gli utenti, anche ai meno esperti.

Un’altra aggiunta di rilievo alla UI di Microsoft One Outlook è l’introduzione della larghezza dinamica nella sezione del calendario che va a ingrandire o meno l’interfaccia in base alla quantità di eventi presenti in modo da, eventualmente, lasciare spazio ad altre sezioni del programma.

Sebbene grazie alle suddette novità il nuovo Microsoft Outlook prometta bene, mancano all’appello ancora tante funzioni richieste dalla community. Tra queste annoveriamo: il supporto a molteplici account personali nella stessa istanza dell’app, una modalità offline, la ricerca globale in app e il supporto alle estensioni web.

Microsoft sarebbe pronta a estendere la possibilità di provare in anteprima il nuovo outlook a tutti i Windows Insider tramite un’opzione all’interno dell’app Mail nativa di Windows. Il piano del colosso di Redmond è quello di rimpiazzare completamente l’attuale versione del proprio client mail con Microsoft One Outlook anche se uno stravolgimento del genere potrebbe impiegare mesi o addirittura anni. Vi terremo aggiornati.

