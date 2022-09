Brutte notizie per gli utenti iPhone e iPad che hanno imparato ad apprezzare le funzionalità della tastiera SwiftKey: il team di Microsoft, infatti, ha annunciato che la prossima settimana questa applicazione verrà abbandonata.

Stando a quanto è possibile apprendere dalla comunicazione pubblicata dal colosso di Redmond sul sito ufficiale dedicato al supporto, la data scelta per la fine del supporto di SwiftKey è mercoledì 5 ottobre 2022, giorno in cui sarà anche rimossa dall’App Store e non potrà più essere scaricata dagli utenti.

L’avventura di SwiftKey su iPhone e iPad è giunta al termine

Il team di sviluppatori di Microsoft non ha fornito indicazioni sui motivi che hanno portato alla decisione di interrompere il supporto di SwiftKey per iOS, limitandosi a ringraziare gli utenti che l’hanno scaricata e scelta per le loro attività quotidiane.

Ad ogni modo, la decisione di Microsoft non può considerarsi un fulmine a ciel sereno, in quanto arriva dopo mesi di lamentele da parte degli utenti relative ad uno scarso supporto (bug non risolti e aggiornamenti rilasciati con il contagocce).

A partire dal 5 ottobre, pertanto, non sarà più possibile scaricare l’applicazione dallo store di Apple mentre gli utenti che l’hanno già installata potranno continuare a usarla fino a quando non decideranno di disintallarla o non passeranno ad un nuovo dispositivo.

Diversa, invece, è la situazione della versione della tastiera dedicata ai dispositivi basati su Android, per la quale il team di sviluppatori non ha alcuna intenzione di interrompere il supporto e che, pertanto, continuerà ad essere disponibile sul Google Play Store, dedicata a chiunque volesse provare una soluzione alternativa a quella di Google o a quelle dei vari produttori mobile.

Se desiderate scaricare la tastiera SwiftKey per iOS, potete trovarla sull’App Store seguendo questo link. La versione per Android è invece disponibile sul Google Play Store e può essere scaricata seguendo questo link.