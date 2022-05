Gli anelli smart sono dei dispositivi indossabili più di nicchia rispetto a smartwatch e smartband. Vari produttori stanno testando il campo ma, ad oggi, sono una rarità. Fra i più noti ci sono comunque gli Oura Ring, prodotti che lo scorso autunno si sono presentati con una terza generazione ricca di funzioni sia sanitarie che sportive. Ed è proprio questo modello che ora si presenta al pubblico in una versione speciale firmata Gucci, che fa sfoggio di un design tutto nuovo in cui spicca la trama intrecciata dei bordi, ma soprattutto la firma, la celeberrima G di Gucci in oro 18 carati.

Il prezzo? Se già di per sé l’acquisto di un Oura Ring 3 non è affatto cosa di poco conto, non dovrebbe sorprendere trovare cifre che sfiorano i mille euro per questa nuova versione firmata Gucci. Comunque, vediamo di che si tratta.

La versione di Gucci dell’anello smart Oura Ring 3

Prima di tutto, è necessario chiarire un momento cos’è Oura Ring 3. Si tratta di un anello smart piuttosto particolare (la versione base costa 314 euro, la Gold o la Stealth ben 419) e, come detto, ricco di funzioni utili per monitorare la salute.

Permette ad esempio di tenere d’occhio la frequenza cardiaca, il sonno, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, lo stress, il ciclo mestruale, oltre alle attività fisiche. Si specchia con lo smartphone e con altre applicazioni dedicate come Salute di Apple e Google Fit.

Rispetto agli smartwatch e ai fitness tracker, è un prodotto che dà il suo meglio proprio nella stima del sonno e del recupero fisico, parametri che l’anello valuta e restituisce attraverso delle metriche specifiche, la prontezza ad esempio, legata anche all’HRV (la variabilità dei battiti cardiaci, un parametro che è sempre più utile e utilizzato anche nello sport per gestire i tempi di recupero).

Comunque, questa versione firmata Gucci si basa proprio su Oura Ring 3 qui descritto, anello rispetto al quale non cambia praticamente nulla a livello di funzioni e di hardware. È diversa per l’appunto l’estetica, con un design che in quest’edizione speciale si presenta con un doppio bordino con una trama intrecciata e dorata che abbraccia il dispositivo e pone al centro la classica firma del marchio, la G in oro 18 carati.

Molti di voi avranno già storto il naso nelle premesse, al leggere quel dettaglio relativo al prezzo che sfiora i mille dollari. Ma bisogna in questo caso considerare che Oura come marchio, in generale, si è rivolto e si rivolge a un certo tipo di clientela tutt’altro che mainstream. Basti pensare alle celebrità che nel corso degli anni sono state avvistate con un Oura Ring: il principe Harry, Jennifer Aniston, persino l’ex CEO di Twitter Jack Dorsey, per dire.

Ad ogni modo, questa versione Gucci dell’Oura Ring costa 950 euro. Putacaso vogliate acquistarlo, potete procedere direttamente dal sito web Gucci, ma se non possedete già un anello sarà necessario prima trovare la propria taglia, con un sample che Oura vi invierà apposta. Se ne avete già uno, nessun problema di sorta.

Quasi dimenticavamo, è compreso nel prezzo l’abbonamento a vita per avere pieno accesso all’app Oura, che in tutti gli altri casi è gratuito solo per i primi 6 mesi e costa in seguito 5,99 euro al mese.

Potrebbe interessarti anche: le migliori smartband del mese, la nostra selezione