Le prime due revisioni di PlayStation 5 utilizzavano lo stesso chipset semi-personalizzato AMD soprannominato Oberon che è stato fabbricato da TSMC con il processo produttivo a 7 nanometri.

Secondo il rapporto di Angstronomics, l’ultima revisione della console Sony adotta il chipset Oberon Plus realizzato da TSMC con processo produttivo a 6 nanometri.

PS5 riceve il chip Oberon Plus a 6 nm con l’ultima revisione della console

Essendo prodotto con tecnologia N6, il chipset Oberon Plus porta a una riduzione delle temperature e dei consumi rispetto alla precedente versione del SoC.

Il processo N6 offre una densità logica superiore del 18% rispetto a N7 a parità di prestazioni e consumi, inoltre il nuovo chipset vanta un’estensione ridotta a circa 260 mm2 contro i 300 del precedente modello, il che si traduce in un minor impiego di materiale per il sistema di raffreddamento.

Il nuovo Oberon Plus è presente nei modelli PS5 CFI-1202 che potrebbero beneficiare di un risparmio energetico nell’ordine del 10%

La fonte osserva inoltre che PlayStation 5 è la prima delle tre principali console dell’attuale generazione a utilizzare un chip prodotto con tecnologia a 6 nm e che Sony sta ottenendo quasi il 50% in più di chipset PS5 per wafer rispetto a Microsoft con i suoi chipset per Xbox Series X.

Pur avendo ridotto i costi di produzione, Sony recentemente ha rincarato i prezzi di PS5 in tutto il mondo tranne gli USA, tuttavia potrebbe lanciare un modello con lettore Blu-Ray esterno.