PlayStation 5, si sa, è la console più richiesta e chiacchierata sul mercato e nonostante una reperibilità al limite del tragico e i prezzi in crescita in molti Paesi, sembra che Sony abbia in cantiere una nuova versione con una caratteristica particolare e un po’ vintage.

PlayStation 5: un’unità disco rimovibile nel futuro della console

Come confermato da alcuni analisti, tra cui l’affidabile Tom Henderson di Insider Gaming, Sony potrebbe rilasciare un nuovo modello di PS5 con un’unità disco rimovibile. La console, internamente rinominata col nome in codice di chassis D, avrà un hardware praticamente identico a quello dei modelli attuali ad eccezione di una seconda porta USB-C posta sul retro alla quale collegare il disco esterno.

Henderson sostiene, inoltre, che il piano di Sony a lungo termine è quello di rimpiazzare le due versioni attualmente esistenti con la nuova iterazione dall’approccio più ibrido e flessibile.

La fonte afferma che tale soluzione mira a mantenere pressoché immutata l’estetica della console facendola sembrare un corpo unico anche con l’unità disco rimovibile collegata. Dunque, da un punto di vista estetico il risultato finale dovrebbe assomigliare all’attuale versione Digital della PlayStation 5 con l’aggiunta del lettore esterno sul retro.

I vantaggi di una PS5 con lettore esterno

Per quanto poco ispirata, questa soluzione soddisferebbe tutte le parti in causa. Consentirebbe a Sony di snellire la propria catena di produzione e i costi a essa legati realizzando una sola versione della console che, di conseguenza, dovrebbe (si spera) anche accrescerne la disponibilità sul mercato. Il lettore esterno sarebbe gestito come una vera e propria periferica – magari da inserire in bundle – lasciando all’utente finale la decisione di acquistarlo o meno in base alle proprie esigenze.

In ultimo, questo approccio permetterebbe a Sony di dare il via alla transizione verso il digitale poiché il modello di base diverrebbe, di fatto, quello senza lettore. Tale rivoluzione consentirebbe al colosso nipponico di avere maggiore controllo sul proprio ecosistema di videogiochi – controllandone prezzi e disponibilità – e sugli utenti stessi ergendo una sorta di giardino dorato in pieno stile Apple.

Stando a quanto dichiarato dalla fonte, la nuova iterazione di PlayStation 5 con lettore esterno dovrebbe essere lanciata nel settembre del 2023. Vi terremo aggiornati a riguardo.

