Apple ha deciso di aprire il suo store ai Non Fungible Token (NFT). L’annuncio era atteso ormai da tempo, ma le modalità indicate dall’azienda hanno fatto storcere la bocca a non poche persone. In particolare, ha suscitato forti polemiche la decisione di applicare una commissione del 30% su ogni transazione relativa agli NFT all’interno dello store, giudicata eccessiva, soprattutto alla luce di un livello medio di mercato che si aggira tra il 2 e il 3%.

Di fronte alle proteste Apple ha cercato di correre ai ripari, abbassando al 15% la commissione a carico delle società che fatturano meno di un milione di dollari. Una toppa la quale, però, non è riuscita a smuovere le aziende del settore, che denunciano anche altre decisioni abbastanza stravaganti, come quella di consentire transazioni in dollari o altre valute fiat, con l’esclusione delle criptovalute.

Apple consentirà agli sviluppatori di vendere gli NFT creati all’interno del proprio App Store, nella sezione dedicata a giochi e applicazioni. Se l’annuncio era atteso, le modalità che caratterizzano l’operazione hanno però immediatamente provveduto a smorzare gli entusiasmi. Le commissioni troppo elevate e l’impossibilità di utilizzare asset virtuali nelle transazioni hanno già suscitato notevole malumore, accompagnandosi ad un’altra decisione abbastanza controversa, quella relativa alla richiesta agli stessi sviluppatori che hanno rilasciato giochi con NFT di trasferirli sotto forma di acquisti in-app.

In tal modo, infatti, viene ad essere aggirato quel principio della disintermediazione che costituisce un presupposto ideologico per tutte le risorse crypto basate su blockchain, le quali sono in grado di essere trasferite in assoluta libertà da un portafogli elettronico all’altro senza che sia necessaria la supervisione di un ente centrale. La modalità peer-to-peer (p2p), in particolare, elimina la necessità di versare commissioni che non siano le tasse collegate all’utilizzo del gas per la transazione o la tassa di vendita collegata al gioco.

Le decisioni di Apple sono talmente restrittive da aver spinto qualche osservatore ad avanzare l’ipotesi che l’azienda non sia seriamente interessata al mercato degli NFT. Un disinteresse a sua volta derivante dalla caduta di interesse verso i token non fungibili, in atto ormai da mesi. Un disinteresse il quale, però, non sembra condiviso da altri giganti, a partire da Disney.

Intanto Disney sembra decisa a sfruttare il filone

La casa cinematografica di Burbank ha infatti avviato una ricerca su Linkedin tesa all’individuazione specializzato in transazioni che vedano l’impiego di criptovalute. L’intenzione sembra abbastanza chiara, ovvero esplorare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, a partire dal Metaverso.