Per capire meglio i contorni e la rilevanza della vicenda, occorre ricordare come nel corso degli Stati generali della lotta alla pirateria, organizzato dalla FAPAV nel mese di giugno, siano state rese note cifre tali da spingere i rappresentanti delle istituzioni e dell’industria a concordare sulla necessità di procedere ad un deciso rafforzamento della lotta contro la pirateria. Una lotta da condurre facendo leva su nuove normative e puntando sempre di più su campagne di sensibilizzazione rivolte agli utenti.

Nel corso dell’ultimo anno, infatti, l’incidenza complessiva della pirateria tra la popolazione del nostro Paese è stata del 43%, anche se è diminuito il numero dei contenuti piratati: si aggirano infatti intorno ai 315 milioni gli atti illeciti compiuti, il 24% in meno rispetto al 2019 e il 53% in meno rispetto al 2016. In pratica nel periodo di tempo considerato ad un aumento dell’audience ha fatto riscontro una riduzione degli atti illegali.

Le cifre in questione sono quelle trapelate da un un’indagine condotta da Ipsos, la quale ha evidenziato i danni derivanti da questo genere di comportamento. Quello potenziale per quanto riguarda film, serie e fiction è pari a 673 milioni di euro, con quasi 72 milioni di fruizioni perse. Se si limita il tiro agli eventi sportivi live, la stima del danno economico causato dalla pirateria va invece ad attestarsi a quota 267 milioni di euro, con circa 11 milioni di fruizioni perse.

Allargando invece la visione al Sistema Paese, il fenomeno è in grado di riversare danni in termini di fatturato (circa 1,7 miliardi di euro), di Pil (circa 716 milioni di euro) e anche per quanto concerne le entrate fiscali dovute allo Stato (circa 319 milioni di euro). Neanche l’occupazione può dirsi al riparo dalle sue ricadute: si stima infatti una perdita in termini di posti di lavoro pari a circa 9400 unità, tali da rappresentare quindi un freno allo sviluppo.

La diffusione pirata di contenuti comporta poi conseguenze tali da destare allarme non solo sul fronte economico e industriale, ma anche se si prende in considerazione la sicurezza degli utenti. L’accesso a piattaforme illegali, infatti, mette coloro che lo fanno in balia di attacchi informatici di vario tipo, tesi a violare i dati personali e bancari. Senza contare i pericoli collegati alla possibilità di incappare in malware e virus coi dispositivi utilizzati allo scopo.