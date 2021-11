Da qualche giorno DAZN si trova nell’occhio del ciclone in quanto a seguito di alcune indiscrezioni, le quali ventilavano la possibilità che il servizio offerto fosse usufruibile su un unico device, sono state fortemente contestate dai consumatori, riuscendo a portare la questione al Ministero dello Sviluppo Economico che ascolterà l’azienda il 16 novembre.

Nelle condizioni di utilizzo infatti è attualmente indicato che: “Il servizio DAZN e tutti i contenuti visualizzati attraverso lo stesso, sono ad esclusivo uso personale e non commerciale. Inoltre: la password – per accedere al Servizio DAZN – deve essere mantenuta al sicuro, i codici di accesso non devono essere condivisi con nessuno o essere in altro modo resi accessibili ad altri.” Inoltre l’abbonamento dà diritto all’utilizzo del servizio offerto dall’azienda su un massimo di due dispositivi contemporaneamente.

Questa possibilità è ovviamente pensata per un utilizzo domestico e DAZN ha tenuto a precisare che dall’inizio di questo campionato di Serie A ha constatato un notevole aumento di comportamenti non corretti che non possono essere ignorati. Nonostante ciò, nel rispetto dei clienti che non abusano di questo meccanismo, l’azienda ha deciso di non introdurre cambi nella stagione calcistica in corso. DAZN ha poi voluto sottolineare che i comportamenti scorretti riguardano tutti i servizi over-the-top e non soltanto DAZN stessa, auspicando che venga posta maggior attenzione su questo tema.

Come detto in precedenza, martedì 16 novembre ci sarà l’incontro tra DAZN e il MISE ma nel frattempo il Ministro Giorgetti ha dichiarato apprezzamento per la decisione dei vertici dell’azienda sulla vicenda degli accessi. In questo incontro l’azienda illustrerà le proposte di rimodulazione e ampliamento delle offerte in programma. È auspicabile che vengano trovate soluzioni che non ledano i consumatori onesti e che al contempo risolvano il problema di pirateria e uso improprio delle possibilità offerte dall’azienda.

