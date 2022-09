In occasione di un evento che si è tenuto oggi in California e che ha visto protagonista la nuova console Logitech G Cloud Gaming Handheld, il produttore ha svelato anche un paio di prodotti pensati per gli streamer e i creatori di contenuti. Da una parte c’è Blue Sona, un microfono XLR con tecnologia ClearAmp; dall’altra troviamo Litra Beam, una luce desktop di qualità, a LED e regolabile appieno. Visto che entrambi i prodotti sono già disponibili da oggi in preordine anche sul mercato italiano, scopriamone di più.

Nei dettagli del microfono Logitech Blue Sona

Blue Sona è stato progettato specificamente per i creator. Dal preamp incorporato all’elegante design, Blue Sona è differente da ogni altro microfono XLR presente sul mercato. Con queste parole il senior produce manager di Logitech For Creators, Soren Pedersen, presenta il nuovo microfono in questione. Si tratta di un microfono broadcast dinamico attivo XLR pensato apposta per essere usato come strumento di livello professionale per gli streamer e i creatori di contenuti.

Fra le sue particolarità, come anticipato, c’è ClearAmp, una tecnologia che fornisce un importante plus di decibel (oltre +25 dB secondo quanto dichiarato), e questo senza il bisogno di un amplificatore esterno, chiaramente. Da segnalare anche la presenza di una capsula a doppio diaframma, di uno schema di ripresa supercardioide che permette di concentrarsi sulla voce e di mitigare nel contempo i suoni ambientali circostanti.

Alla base del microfono Logitech Blue Sona c’è un supporto girevole a 290 gradi che dà ampia libertà di posizionamento, proprio per massimizzare la comodità in ambito lavorativo.

La lampada desktop Logitech Litra Beam

Passando invece alla lampada a LED Logitech Litra Beam, viene spiegata da Arnaud Perret-Gentil, senior global product lead di Logitech For Creators, in questo modo: I contenuti digitali stanno diventando sempre più simili alla cinematografia. Abbiamo progettato Litra Beam per non limitarci a fornire una luce LED bilanciata, ma per consentire agli streamer e ai creator di modellare e dirigere questa luce per controllare l’atmosfera e le tonalità dei loro contenuti.

Si tratta dunque di un prodotto Logitech di livello premium, pensato anch’esso per essere utilizzato in ambito lavorativo, merito soprattutto della tecnologia proprietaria TrueSoft che promette una precisione cromatica di livello cinematografico. Logitech Litra Beam si regola sia in altezza che in inclinazione e rotazione, offrendo grande flessibilità per modellare la luce a proprio piacimento a seconda delle esigenze. I cinque pulsanti posizionati sul retro della lampada consentono una accesso immediato a cinque impostazioni di luminosità e di temperatura del colore, oltre a una regolazione più precisa dell’intera gamma disponibile (da 2700 a 6500K).

Volendo, è possibile gestire la Logitech Litra Beam anche tramite l’applicazione desktop Logitech G Hub, che fornisce più ampi margini di gestione della luminosità e della temperatura del colore, oltre alla possibilità di gestire dei preset di illuminazione.

Disponibilità e prezzi di Logitech Blue Sona e Litra Beam

Come anticipato, entrambi i prodotti sono disponibili da oggi sul mercato italiano. Il microfono Logitech Blue Sona costa 349 euro ed è acquistabile nei colori Graphite e Off-White con windscreen intercambiabili in Red e Graphite. Costa invece 119 euro la lampada Logitech Litra Beam.

Li potete acquistare anche su Amazon (i cui prezzi sono un pelo più alti). In entrambi i casi sono disponibili in preordine con data di uscita fissata fra una settimana, il 28 settembre. Ecco i link relativi:

Potrebbe interessarti anche: i migliori notebook da gaming del mese, la nostra selezione aggiornata