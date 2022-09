Sony ha rilasciato in tutto il mondo un nuovo aggiornamento per le sue console Playstation 5, il quale aggiunge alcune delle funzionalità più richieste.

L’update introduce l’uscita video HDMI a 1440p su monitor e TV compatibili per i titoli supportati, gli elenchi di giochi, nuove funzionalità social e l’aggiornamento di PS App.

Sony rilascia il nuovo aggiornamento per PlayStation 5: ecco le novità

Per abilitare la risoluzione 1440p è sufficiente andare nelle impostazioni della PS5 e cercare la nuova opzione disponibile nel menu relativo all’uscita video.

Gli elenchi di giochi consentono di organizzare meglio la propria libreria, permettendo di creare fino a 15 liste con un massimo di 100 giochi in formato Blu-ray Disc, digitale o streaming.

Inoltre ora è possibile confrontare l’audio 3D e l’audio stereo sullo stesso schermo e accedere più facilmente alle ultime attività svolte in un determinato gioco tramite un promemoria, in modo da poterle riprenderle più facilmente.

Le novità social includono la possibilità di richiedere la condivisione dello schermo a un amico selezionandolo dalla chat vocale.

Ecco le nuove funzionalità di PS App

Oltre agli aggiornamenti che riguardano la PS5, nel corso di questo mese Sony rilascerà gradualmente nuove funzionalità per PS App su iOS e Android.

L’aggiornamento introduce nell’app ufficiale PlayStation la possibilità di avviare una sessione di PS Remote Play direttamente dal proprio dispositivo mobile Android o iOS.

Per utilizzare questa funzionalità PS App e PS Remote Play devono essere installate sul proprio smartphone o tablet, dopodiché è sufficiente verificare che PS App sia collegata alla PS5 e la console sia in Modalità di riposo, quindi selezionare l’icona “Gioca utilizzando PS Remote Play” in un hub di gioco di PS App. L’app PS Remote Play avvierà automaticamente il gioco.

Come su Playstation 5, gli utenti di PS App potranno richiedere a un altro membro del party che gioca sulla console di avviare una sessione “Condividi schermo” e guardare il gameplay del proprio amico dall’app.

