American Express è una delle maggiori realtà globali nel settore dei pagamenti. Quando si parla di carte di credito è praticamente impossibile non pensare immediatamente all’azienda statunitense, che del resto fa di tutto per tenere fede al proprio ruolo, in particolare con una politica commerciale estremamente aggressiva.

La riprova di quanto detto arriva proprio in questi giorni, con l’annuncio della doppia promozione relativa a Carta Oro American Express, uno degli strumenti finanziari più apprezzati dai tanti clienti disseminati in ogni angolo del globo. Grazie ad essa, chi deciderà di adottarne una avrà a sua disposizione l’esenzione dalla quota annuale per i primi dodici mesi (14 euro a partire dal secondo) e 200 euro di sconti sugli acquisti effettuati con la carta nel caso in cui nel corso del primo trimestre gli stessi tocchino quota 2mila euro.

La promozione in questione è valida per tutti coloro che aderiranno alla proposta sino al 13 ottobre e va ad aggiungersi ai tanti vantaggi che già sono offerti a chi adotta Carta Oro, ovvero:

Priority Pass, che consente l’accesso ad oltre 1200 VIP Lounge aeroportuali in ogni parte del mondo;

The Hotel Collection, un credito sino al 100 dollari e un upgrade gratuito delle camere disponibili nel caso di un soggiorno presso una delle strutture aderenti al programma;

gli sconti sui noleggi auto presso partner selezionati come Avis ed Hertz;

le coperture assicurative previste a favore di chi viaggia, in particolare contro infortuni e imprevisti di viaggio, ad esempio lo smarrimento del bagaglio o l’annullamento di un volo.

Grazie a Carta Oro è poi possibile procedere a pagamenti contactless, ovvero semplicemente appoggiando la carta al POS (Point of Sale) o tramite i propri dispositivi Apple, con Apple Pay. Pagamenti che avvengono in assoluta sicurezza, grazie a SafeKey, la funzionalità che si avvale della più recente tecnologia 3D Secure per proteggere gli utenti dalle frodi sempre possibili durante gli acquisti online.

Non mancano poi altri vantaggi, ad esempio sotto forma di sconti e offerte lungo tutto il corso dell’anno, di acquisti premiati con i punti Membership Rewards da trasformare in sconti presso i negozi convenzionati o di voucher da 50 euro da utilizzare per le proprie vacanze.

Come richiedere la Carta Oro di American Express

Per richiedere la Carta Oro di American Express occorre naturalmente soddisfare alcuni requisiti di base, tra cui:

aver conseguito la maggiore età; essere titolari di un conto corrente bancario o postale facente parte del circuito SEPA (Single Euro Payments Area), il cui IBAN non corrisponda ad una carta prepagata: avere la propria residenza all’interno del territorio nazionale; godere di un reddito annuo lordo pari ad almeno 25mila euro. American Express potrebbe richiedere prova del reddito indicato.

Ove si disponga a pieno titolo di questi requisiti, si può procedere alla richiesta della carta online, collegandosi alla home page del sito aziendale. Ove si decida di procedere in tal senso si consiglia di avere a portata di mano un documento d’identità in corso di validità (ad esempio la carta d’identità, la patente di guida o il passaporto. Sono inoltre necessari il codice fiscale (che può essere sostituito dalla carta d’identità elettronica o dalla tessera sanitaria, e le informazioni bancarie (IBAN, il nome della banca e il numero di apertura del conto corrente).

Perché scegliere American Express e perché no

I motivi per scegliere una carta American Express sono molti e derivano in particolare dal nome dell’azienda. Fondata nel 1850 a Buffalo, è ormai da decenni uno dei marchi più prestigiosi in assoluto, a livello globale. Un prestigio derivante dalla reputazione conquistata sul campo, se si considera che nel 1905 il governo degli Stati Uniti, dopo una lunga serie di truffe a danno degli emigrati arrivati nel Paese per lavorare, decise di affidare proprio ad Amex il compito di svolgere attività di cambio a Ellis Island.

Nel nostro Paese American Express è sbarcato a sua volta nella fase iniziale del passato secolo, quando fu aperto il primo ufficio a Genova, seguito nel 1914 da quello inaugurato a Roma. Uno sbarco coronato dal gradimento riscosso dai prodotti di American Express anche in Italia, ove le carte di credito dell’azienda sono considerate una sorta di status symbol, soprattutto per quanto riguarda quelle più esclusive.

Avere un prodotto di questo genere può in effetti assicurare all’interessato alcuni vantaggi di non poco conto. In particolare:

livelli di sicurezza molto elevati, a partire dal programma antifrode e dalla Protezione Acquisti, che proteggono gli acquirenti per 90 giorni dal danneggiamento o dal furto, mentre il Programma Rimborso Acquisto, valido esclusivamente per le Carte Gold e la Blu American Express, si può restituire un bene danneggiato o che non soddisfa appieno entro 30 giorni dal proprio acquisto, con rimborso al 100% della spesa sostenuta mediante accredito sul conto Carta; l’offerta di programmi fedeltà diversi per ogni carta che consentono agli interessati di ottenere premi, sconti o voucher per l’acquisto di viaggi e voli aerei procedendo all’acquisto tramite carta; le coperture assicurative previste, anche per i propri viaggi, che sono in grado di stendere una vera e propria rete di protezione a vantaggio del cliente; la presenza di un servizio di assistenza in grado di sbrigare con professionalità le questioni poste dai clienti e di risolvere a stretto giro di posta eventuali problemi, lungo tutto l’arco della giornata.

Sull’altro piatto della bilancia occorre invece mettere il fatto che molti esercizi commerciali non accettano le carte di American Express. Il motivo che li spinge in tal senso è rappresentato dalle alte commissioni che vengono applicate sulle transazioni, tali da risultare non competitive rispetto ai prodotti della concorrenza. Questo è il motivo per il quale con Visa o Mastercard si può acquistare in pratica ovunque, mentre con Amex le possibilità sono più limitate.

Altro svantaggio di non poco conto è poi quello rappresentato dal costo della commissione di prelievo presso gli sportelli ATM, pari al 3,9% della cifra in oggetto. Prima di optare per una carta di credito American Express il consiglio è quindi non solo di tenere in conto questi svantaggi, rapportandoli ai benefici collegati al suo possesso, ma anche di operare un raffronto con le carte offerte dai diretti concorrenti, ovvero Visa e Mastercard. Considerato il gran numero di prodotti offerti, diventa possibile reperire uno strumento finanziario in grado di ritagliarsi alla perfezione ad esigenze che possono essere variegate e personali.

