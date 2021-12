American Express è da sempre una delle compagnie più prestigiose tra quelle che emettono carte di credito e, grazie alla promozione attiva in queste settimane, è davvero semplice e conveniente portarne a casa una. Fino al 26 gennaio avete una serie di buoni motivi per richiederne una e sfruttare i tanti vantaggi offerti.

Carta American Express Blu gratis e con cashback

Oggetto dell’attuale promozione è la carta American Express Blu, la più semplice da avere e la più conveniente grazie anche a una serie di vantaggi non trascurabili. Attivandola entro il 26 gennaio 2022, ad esempio, non avrete nessun canone annuale, a patto di non aver già posseduto una carta American Express negli ultimi 12 mesi.

Una volta richiesta la carta potrete iniziare a godere dei tanti vantaggi, senza nessun impegno di spesa e senza nessun costo aggiuntivo, a differenza di molti altri servizi concorrenti. Con Blu American Express avrete una linea di credito fino a 5.000 euro da utilizzare per le spese quotidiane, con la possibilità di scegliere se pagare l’estratto conto alla fine di ogni mese o suddividerlo in più rate mensili, a seconda delle proprie esigenze.

La carta potrà essere controllata interamente dallo smartphone grazie all’app Amex, che vi permetterà di accedere alle esclusive Amex Offers, con sconti e offerte per tutto l’anno, senza dover utilizzare voucher, codici o altre soluzioni complicate.

Tramite l’app, disponibile per dispositivi Android e iOS, è possibile seguire i movimenti, scaricare l’estratto conto e bloccare la carta in casi di furto o smarrimento, per dormire sempre sonni tranquilli. E con la funzione contactless potete pagare semplicemente avvicinando la carta al lettore, o configurarla all’interno di Apple Pay per pagare direttamente dallo smartphone.

Ultimo ma non meno importante vantaggio è il cashback dello 0,5% sugli acquisti di beni e servizi effettuati con la vostra carta Blu American Express nel corso dell’anno. Il riaccredito verrà effettuato ogni 12 mesi (a partire dalla data di emissione della carta) a patto di essere ancora titolari della carta e di essere in regola con i pagamenti dell’estratto conto.

Per maggiori dettagli, e per attivare subito e gratuitamente la vostra Blu American Express, potete utilizzare il link sottostante.

Richiedi gratis Blu American Express