AMD rinnova la sua gamma di CPU per notebook presentando le nuove proposte Ryzen e Athlon 7020 Series. Si tratta delle già anticipate APU, piattaforme che uniscono CPU e GPU, caratterizzate dal nome in codice Mendocino e destinate a diventare un riferimento per i notebook Windows di fascia bassa e media oltre che per i Chromebook. Le soluzioni proposte da AMD puntano ad offrire un’autonomia elevata a fronte di prestazioni superiori alla concorrenza, a parità di segmento di mercato. Ecco i primi dettagli ufficiali sulle nuove APU Mendocino di AMD:

AMD svela i nuovi Ryzen e Athlon 7020 Series: le nuove APU per i notebook di fascia bassa promettono ottime prestazioni

La nuova gamma AMD 7020 Series si compone di tre diverse APU. Si parte dall’Athlon Gold 7220U, modello entry level caratterizzato da 2 Core e 4 Thread e dalla possibilità di arrivare fino a 3,7 GHz di frequenza di turbo. C’è poi il Ryzen 3 7320U con 4 Core e 8 Thread e frequenza massima di 4,1 Ghz. A completare la gamma c’è il Ryzen 5 7520U che può contare su 4 Core e 8 Thread oltre che su di una frequenza massima di 4,3 GHz.

Per tutte e tre le APU c’è un TDP compreso tra 8 e 15 W e la possibilità di poter contare sulla GPU Radeon 610M con tecnologia RDNA 2 che punta a soddisfare le esigenze dei “casual gamer” di titoli esport promettendo i 60 FPS a 720p con tutti i principali titoli di questo segmento del mercato videoludico. La Cache è di 6 MB con il solo Athlon che si ferma a 5 MB. Le nuove proposte della gamma 7020 Series saranno poi affiancate, nel corso del 2023, dagli altri processori Ryzen 7000 Series per notebook, pensati per i prodotti di fascia più alta.

La nuova famiglia di processori svelata oggi da AMD si basa su di una piattaforma moderna che può contare sul supporto alle più moderne tecnologie, dal Modern Standby al Wake to Voice con supporto a Cortana e Alexa, e fino ad arrivare al Fast Charging. Non manca il supporto LPDDR5 per le memorie RAM ad alte prestazioni e l’integrazione di Microsoft Pluton per il massimo supporto di sicurezza con Windows 11.

I nuovi processori AMD Ryzen 7020 Series puntano ad offrire un’autonomia elevata (fino a 12 ore di utilizzo secondo i dati forniti dall’azienda) anche grazie ad hardware dedicato per la riproduzione di audio e video con consumi ridottissimi. A garantire un taglio dei consumi c’è anche l’adozione del processo produttivo a 6 nm.

Le prestazioni delle nuove APU AMD: Intel Core i3-1115G4 distrutto nei primi benchmark

Il vantaggio prestazionale delle nuove processore AMD 7020 Series rispetto ai diretti concorrenti è evidente, almeno stando ai benchmark forniti direttamente dall’azienda che sostiene di poter contare sulla leadership nel segmento, per produttività e multitasking. In particolare, il confronto con l’Intel Core i3-1115G4 vede un vantaggio notevolissimo Ryzen 3 7320U che ottiene prestazioni superiori nella velocità di lancio delle applicazioni anche se testato con la metà della RAM rispetto al Core i3 (4 GB vs 8 GB),

Le due immagini allegate di seguito ci mostrano le notevoli potenzialità delle nuove soluzioni di casa AMD. L’azienda promette un sostanziale passo in avanti in termini di performance rispetto alle soluzioni “basilari” del mercato notebook. Sarà necessario, in ogni caso, un testo più approfondito e indipendente per poter valutare con maggiore precisione le capacità delle nuove soluzioni AMD Ryzen 7020 Series.

I primi notebook con AMD Mendocino arrivano nel Q4 2022

AMD ha confermato di essere già al lavoro per le forniture dei primi AMD 7020 Series ai partner. Il lancio dei primi notebook con le nuove APU Mendocino è, quindi, programmato per il quarto trimestre del 2022 (tra ottobre e dicembre). In fase di presentazione, l’azienda ha anticipato il debutto del nuovo Lenovo Ideapad 1, di un laptop da 17 pollici firmato HP e di un nuovo Acer Aspire 3. Questi notebook saranno seguiti poi da molti altri dispositivi in arrivo nel corso dei prossimi mesi.

Ricordiamo che le nuove APU Mendocino seguono il sistema di nomenclatura semplificata che AMD ha recentemente svelato per la sua gamma di notebook. Nel caso dei processori in esame, quindi, dal nome si evince l’appartenenza alla settima generazione di CPU Ryzen con l’adozione dell’architettura Zen 2

