Continuano a susseguirsi le anticipazioni su Surface Pro 9, attesa nuova generazione del notebook che Microsoft si prepara a lanciare sul mercato.

E a confermare che si avvicina il momento dell’esordio ufficiale di questo nuovo dispositivo è la sua apparizione nel database dell’FCC, l’ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni.

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino a questo momento, Surface Pro 9 dovrebbe poter contare su Windows 11 e sul supporto allo standard WiFi 6, dovrebbe arrivare anche in una versione dotata di chip 5G e dovrebbe essere venduta in diverse configurazioni per quanto riguarda i processori (sia ARM che Intel).

Anche il database dell’FCC conferma le voci su Surface Pro 9

Il modello che è apparso nel database dell’FCC è quello con nome in codice C3K1997 e può contare sul supporto alle connettività 5G e WiFi 6 (“multi-band 5G NR, 802.11b/g/n/ax WLAN”).

L’ente statunitense conferma anche che il nuovo notebook di Microsoft sarà venduto pure con processori ARM (oltre che con la dodicesima generazione di Intel Core e con Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3) e potrà contare tra le altre cose su Smart Transmit 3.0 di Qualcomm (soluzione che mira ad estendere la copertura 5G e a migliorare le velocità di uplink, oltre che a ottimizzare le trasmissioni attraverso antenne cellulari, Wi-Fi e Bluetooth).

Tra le altre principali caratteristiche di Surface Pro 9 non dovrebbero mancare varie possibilità di scelta per quanto riguarda RAM (8 GB, 16 GB e 32 GB) e memoria di archiviazione (128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB) e nuovi colori e design per Type Cover.

Resta da capire se vi saranno novità rispetto alla precedente generazione anche per quanto riguarda lo schermo e la batteria.

Per la presentazione ufficiale ci sarà da attendere probabilmente fino all’11 ottobre 2022, giorno per il quale dovrebbe essere in programma un evento di Microsoft. Staremo a vedere.

* * * Nell’immagine di copertina Surface Pro 8

