Dal 2019 Microsoft ha diviso in due la sua gamma di Surface Pro 2 in 1, il modello Surface Pro normale solitamente equipaggiato con processori Intel e la variante Surface Pro X che monta SoC basati su ARM. Sembra però che, a partire da questo autunno, tutto ciò possa cambiare e potremmo vedere l’arrivo sul mercato di un Surface Pro 9 con due varianti di processore.

L’indiscrezione arriva da Zac Bowden di Windows Central che, attraverso un post su Twitter, ha riferito che secondo non meglio specificate fonti Microsoft avrebbe intenzione di inglobare la serie Surface Pro X nella linea principale Surface Pro. Se ciò dovesse rivelarsi corretto, vedremo sugli scaffali due varianti di Surface Pro 9 (una con processore Intel e una con ARM), vedendo abbandonata la serie X.

Been hearing from my sources for a while now that MS is planning to merge the Surface Pro X under the main Surface Pro line this fall, meaning the Surface Pro "9" will be available in both Intel and ARM flavors for the first time. Big milestone for WoA!

