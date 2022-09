Circa un anno fa Sony ha introdotto il suo nuovo marchio SSD Nextorage dedicato a PlayStation 5 e ora, sembra pronta per portare il marchio anche sui PC consumer.

Sony mostra l’SSD PCIe 5.0 Nextorage al Tokyo Game Show

In occasione del Tokyo Game Show Sony ha presentato tre offerte rivolte ai PC di nuovi SSD Nextorage, rispettivamente da 1 TB, 2 TB e 4 TB, dotati di interfaccia PCIe 5.0 x4.

L’SSD Nextorage M2-2280 garantisce velocità di lettura fino a 9500 MB/s e velocità di scrittura massima di 8500 MB/s, velocità che, se confermate nell’uso quotidiano, rappresentano un ottimo traguardo, anche in relazione alle altre soluzioni disponibili sul mercato.

Le unità Nextorage di Sony con interfaccia PCIe 5.0 possono vantare le velocità di cui sopra grazie alla velocità della piattaforma SSD NAND 3D che utilizzano, nonché all’abilità dell’azienda nel reperire le componenti necessarie in un periodo in cui la carenza di chip continua a creare problemi.

Come detto Sony ha presentato un’intera famiglia di prodotti in arrivo (la data ufficiale di lancio non è ancora nota), ma se questo non rappresenta nulla di strano per un OEM del settore, nel caso di Sony potrebbe rivelare l’intenzione dell’azienda di entrare con maggior impegno nel settore tecnologico dello spazio di archiviazione.

