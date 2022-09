Non c’è ancora una conferma ufficiale ma le ultime indiscrezioni ci confermano che EVGA, uno dei brand più noti del settore delle schede grafiche per PC Desktop, abbia terminato i rapporti con NVIDIA. L’azienda, quindi, non dovrebbe più realizzare schede NVIDIA GeForce nel corso del prossimo futuro andando ad interrompere un business che rappresenta buona parte delle attività commerciali di EVGA. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla questione che potrebbe cambiare in modo permanente gli equilibri del settore delle GPU per PC desktop.

EVGA non realizzerà più schede video GeForce? NVIDIA perde uno dei suoi principali partner

A riportare la notizia è stato @GamerNexus. Secondo le informazioni rivelate, EVGA avrebbe interrotto definitivamente i rapporti commerciali con NVIDIA, ponendo fine ad una partnership che, nel corso degli anni, ha portato all’arrivo sul mercato di un gran numero di schede grafiche GeForce. EVGA, infatti, è da tempo uno dei produttori più apprezzati dagli utenti alla ricerca di una scheda grafica NVIDIA GeForce.

L’interruzione della partnership tra le due aziende rappresenta, quindi, uno scossone importante per il mercato PC. Al momento, i dettagli alla base dello stop non sono noti. Sembrerebbe che, secondo EVGA, il business della produzione di schede grafiche NVIDIA non sia più sostenibile. Tutto ruoterebbe attorno al prezzo delle schede video. EVGA, attualmente, perderebbe “centinaia di dollari” per ogni unità immessa sul mercato (probabilmente il dato si riferisce ai modelli di fascia alta della gamma NVIDIA).

EVGA terminates relationship with NVIDIA, ceases all video card manufacturing on grounds of disrespectful treatment, among other things. Employees told they will be 'taken care of,' but we don't see how all those jobs will persist ad infinitum: https://t.co/ZvgDYhcGXf — GamersNexus (@GamersNexus) September 16, 2022

L’impossibilità di raggiungere un accordo commerciale di lunga durata con NVIDIA, quindi, avrebbe portato EVGA a prendere una decisione sorprendente. L’interruzione del rapporto con NVIDIA e, quindi, la fine della produzione di schede GeForce comporterà una drastica riduzione del business di EVGA. L’azienda, però, potrebbe ancora immettere sul mercato alcuni modelli della nuova gamma RTX 4000 di NVIDA, in arrivo nel corso delle prossime settimane. I progetti sono in sviluppo da tempo e potrebbero non essere influenzati dalla fine della collaborazione tra EVGA e NVIDIA.

Le novità per il futuro di EVGA

Per il prossimo futuro, EVGA potrebbe focalizzarsi su di un accordo commerciale con AMD o Intel, per la produzione di schede grafiche delle concorrenti di NVIDIA. Nel frattempo, la gamma EVGA continuerà ad arricchirsi con vari componenti e accessori dedicati al mondo PC. L’azienda, ricordiamo, produce alimentatori, schede madri, tastiere e mouse da gaming, schede audio e schede di acquisizione oltre che sistemi di raffreddamento per PC.

I prodotti EVGA sono tra i più apprezzati nel settore dei PC da gaming, garantendo ottime specifiche con condizioni sempre convenienti per gli utenti. Lo stop alla realizzazione delle schede grafiche potrebbe rendere ancora più competitiva il resto della gamma. Maggiori dettagli sulla questione arriveranno, senza dubbio, nel corso delle prossime settimane.

La fine del rapporto tra EVGA e NVIDIA rappresenta una vera e propria rivoluzione per il settore del gaming su PC. Con l’imminente arrivo delle nuove RTX 4000 di NVIDIA, nelle prossime settimane potrebbe registrarsi una disponibilità minore delle nuove GPU. Staremo a vedere quali saranno gli aggiornamenti sulla questione.

