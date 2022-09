Il team di WhatsApp ha appena rilasciato un aggiornamento della versione stabile dell’app su iOS. Grazie a questo update gli utenti di iPhone e iPad ora possono utilizzare una nuova funzionalità che riguarda i messaggi cancellati nelle chat.

Ecco le novità dell’aggiornamento 22.19.75 di WhatsApp per iOS

Il registro delle modifiche nell’App Store riporta ancora le novità introdotte con il precedente aggiornamento, ossia la possibilità di ordinare le chat con un filtro “non letto”, eliminare i messaggi per tutti per oltre 2 giorni, aumentare il limite dei partecipanti al gruppo a 512 e il limite della dimensione massima dei file a 2 GB.

La novità aggiunta nel changelog riguarda la possibilità di annullare l’eliminazione di un messaggio per l’utente entro alcuni secondi.

Come si può vedere nello screenshot allegato, ora è possibile recuperare i messaggi cancellati per errore quando si usa l’opzione “cancella per me”, semplicemente utilizzando l’apposito pulsante che appare in basso a destra.

Questa opzione risulta utile quando si vuole eliminare un messaggio per tutti ma si tocca accidentalmente la voce “elimina per me”, infatti la barra inferiore non compare quando si elimina un messaggio per tutti.

Questo aggiornamento di WhatsApp è disponibile per tutti gli utenti iOS che possono ottenerlo aggiornando l’app tramite App Store.

L’ultima Beta di WhatsApp per iOS ha introdotto una nuova scorciatoia per la fotocamera dedicata in particolare agli utenti che hanno già accesso alle comunità.

