Euronics si conferma un punto di riferimento per tutti gli utenti alla ricerca di una buona offerta relativa a prodotti tech e, in particolare, ai notebook. La catena di negozi d’elettronica lancia sul suo store online la nuova campagna Promo Hi-Tech che mette a disposizione diverse offerte da sfruttare al volo per acquistare i prodotti desiderati al prezzo scontato.

Tra i protagonisti delle nuove offerte Euronics ci sono diversi notebook, acquistabili con condizioni particolarmente vantaggiose. Vediamo tutti i dettagli relativi alla nuova promozione di Euronics appena partita sullo store e quali sono i prodotti caratterizzati dalle offerte più interessanti e vantaggiose.

Nuove offerte Hi-Tech da Euronics: ecco i migliori prodotti

C’è tempo fino al prossimo 28 di settembre per sfruttare le nuove offerte Euronics dedicate al mondo tech. Lo store online di Euronics, infatti, propone notebook Windows e Chromebook a prezzo scontato. Da notare che in offerta ci sono anche alcuni monitor e PC desktop. Le occasioni per un buon affare non mancano di certo. Per un quadro completo sulle offerte potete fare riferimento al link che trovate a fine articolo.

Tra le principali offerte disponibili in questo momento troviamo la promozione dedicata al Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 in offerta a 599 euro. Si tratta di un notebook completo ed adatto a diversi contesti di utilizzo. Il laptop può contare sul processore Intel Core i7 di undicesima generazione supportato da 8 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD. C’è anche un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD.

Da segnalare anche l’ottima offerta dedicata al laptop HP Victus 16 D1008NL in sconto a 1.199 euro invece di 1.499 euro. Questo notebook può contare su di una scheda tecnica che comprende un processore Intel Core i7 12700H supportato da 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD oltre che da un display Full HD da 16,1 pollici di diagonale. A completare le specifiche troviamo una scheda video dedicata NVIDIA RTX 3050 Ti.

La nuova serie di offerte Euronics si estende anche ai Chromebook. Tra le promozioni in corso troviamo quella dedicata al Lenovo IdeaPad 3 CB 15IJL6 in offerta a 299 euro invece di 449 euro. Questa versione del Chromebook di Lenovo presenta un display da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD, processore Intel Pentium N6000, 8 GB di memoria RAM e 128 GB di SSD.

Chi è in cerca di un notebook da gaming economico e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo può puntare su Acer Nitro 5 AN515 in offerta a 1.199 euro invece di 1.499 euro. Questo notebook presenta un processore Intel Core i7-11800H che viene supportato da 16 GB di memoria RAM e da 1 TB di SD. Da segnalare la presenza della scheda video NVIDIA RTXX 3050 Ti e di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD.

Per un quadro completo sulle offerte Euronics è possibile sfruttare il link qui di sotto. Ricordiamo che su tutti i prodotti in promozione è possibile scegliere l’acquisto online, eventualmente pagando in 3 rate senza interessi con Klarna, oppure prenotare il ritiro in negozio gratuito, verificando la disponibilità del prodotto desiderato nello store più vicino casa.

>> Scopri qui tutte le offerte Hi-Tech di Euronics <<