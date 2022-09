Matter è uno standard universale per la smart home sviluppato da aziende del calibro di Google, Apple, Amazon e Samsung e grazie al quale le nostre case diventeranno davvero intelligenti e autonome.

Lo sviluppo dello standard sembra a buon punto, poiché un utente si è accorto che una nuova sezione relativa a Matter è apparsa nel suo account Google.

Matter appare in una sezione dell’account Google

La nuova sezione relativa a Matter è stata individuata come parte della sezione “Dispositivi e condivisione” nelle impostazioni dell’account Google, al quale è possibile accedere tramite le impostazioni di sistema oppure toccando l’icona del proprio profilo in alto a destra in molte app Google.

La nuova sezione include alcune opzioni per l’integrazione nativa con i dispositivi Matter e offre la possibilità di connettere un nuovo dispositivo dal riquadro delle impostazioni, tuttavia sembra che per impostazione predefinita l’utente riceverà una notifica quando i dispositivi Matter non accoppiati si trovano nelle vicinanze. Nella sezione è presente anche una sezione per i dispositivi Matter collegati.

L’esperto di settore Mishaal Rahman ha affermato che l’API relativa a Matter è attualmente ancora in versione beta chiusa nei Google Play Services e che solitamente è necessario abilitare manualmente queste impostazioni prima che vengano visualizzate dagli utenti, pertanto Google potrebbe essere quasi pronta a lanciare Matter.

La maggior parte delle aziende si sta attrezzando per lanciare il supporto Matter nell’autunno del 2022 e alcune hanno già mostrato i loro nuovi dispositivi supportati durante l’IFA 2022.

