Nonostante molte aziende abbiano riaperto gli uffici ai propri dipendenti, molte altre continuano a puntare sul lavoro agile, anche noto come smart working, o in alcuni casi su una modalità ibrida, una via di mezzo fra le due insomma. Per questo Logitech continua a proporre nuovi prodotti pensati proprio per questi ultimi.

Fra questi abbiamo segnaliamo la nuova webcam Brio 500 e una serie di cuffie, le Zone Vibe, composta da tre modelli. A parte la versione Wireless, tutti i prodotti sono già disponibili in Italia, perciò scopriamone meglio i dettagli.

La webcam Logitech Brio 500

Logitech Brio 500 è una webcam con risoluzione Full HD (1080p) e campo visivo di 90 gradi, dotata di due microfoni con riduzione del rumore. Il software permette di controllare lo sfondo grazie al campo visivo regolabile, vanta la funzione inquadratura automatica per fissare il soggetto sempre al centro della scena e, grazie alla modalità “Mostra”, permette di presentare facilmente un documento o un lavoro capovolgendo l’inquadratura mentre la si inclina con una mano.

Per il resto, c’è da dire che la webcam Logitech Brio 500 è dotata di un copri obiettivo utile per questioni di privacy e, lato personalizzazione supporta Logi Tune per regolare l’immagine, il campo visivo e per aggiornare il firmware.

Le cuffie Logitech Zone Vibe

Voltiamo pagina, ma rimaniamo sempre nella medesima cornice dello smart working per parlare della nuova serie di cuffie Logitech Zone Vibe. Come anticipato, la famiglia è composta da tre modelli, tutti e tre wireless e disponibili a prezzi molto simili.

Le più economiche si chiamano Zone Vibe 100 e, all’interno di un telaio over ear, celano degli altoparlanti da 40 mm, 2 microfoni MEMS omnidirezionali con beamforming e cancellazione del rumore, chip Bluetooth 5.2 e una batteria che garantisce fino a 18 ore di conversazione e 20 di ascolto.

Specifiche simili per le Zone Vibe 125, che in più vantano un ricevitore USB, mentre le Zone Vibe Wireless sono certificate Microsoft Teams. Tutte quante pesano circa 185 grammi. Per maggiori dettagli e informazioni, vi invitiamo a consultare direttamente il sito web di Logitech.

Disponibilità e prezzi di Logitech Brio 500 e Zone Vibe

Sia la webcam Logitech Brio 500 che le cuffie Zone Vibe 100 e 125 sono già disponibili sul mercato, le Vibe Wireless arriveranno in Italia a novembre. Ecco i prezzi, i colori e i link per acquistare tali prodotti su Amazon:

Potrebbero interessarti anche: i migliori notebook del mese per lo smart working, la nostra selezione aggiornata e le migliori cuffie over ear di settembre