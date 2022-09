Una diapositiva sul palco dell’Intel Technology Tour 2022 afferma che almeno una delle prossime CPU di 13a generazione di Intel sarà in grado di funzionare a 6 GHz e di raggiungere addirittura gli 8 GHz in caso di overclock.

Questa la risposta di Intel allo storico rivale AMD che ha recentemente affermato che la sua prossima CPU Ryzen 9 7950X a 16 core sarà in grado di toccare i 5,7 GHz.

La gamma di CPU Intel Raptor Lake raggiungerà gli 8 GHz in caso di overclock

Anche se le velocità di clock non rappresentano tutto in fatto di prestazioni, dal punto di vista del marketing Intel supera AMD che negli ultimi anni è tornata alla ribalta nel mercato delle CPU.

La gamma di CPU Intel Raptor Lake deve ancora essere annunciata ufficialmente, quindi non è chiaro quali processori della nuova generazione saranno in grado di raggiungere queste velocità di clock.

Altri miglioramenti promessi per questa nuova generazione di processori includono un miglioramento del 15% nelle prestazioni a thread singolo e un miglioramento del 41% nelle prestazioni multi-thread.

Intel rivelerà maggiori dettagli sulle CPU Raptor Lake al suo evento sull’innovazione che si terrà il 27 settembre a San Jose, in California, la stesso giorno in cui AMD rilascerà i suoi processori Ryzen 7000. Qualche giorno fa Intel ha ufficializzato le specifiche delle sue nuove schede video Arc per PC desktop.

Leggi anche: AMD o Intel? Ecco la nostra selezione di processori del mese