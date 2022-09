Oltre a essere tra i maggiori produttori mondiali di smartphone Xiaomi può contare su un vasto ecosistema dedicato alla smart home, con centinaia di prodotti pensati per semplificare le attività quotidiane. Tra questi prodotti non mancano le telecamere di sicurezza, come Xiaomi Smart Camera SE 360 PTZ, oggetto oggi di un’ottima promozione da parte di TomTop.

Lo store online cinese, che spedisce senza costi aggiuntivi anche nel nostro Paese, propone oggi questa interessante soluzione pensata sia per la casa che per l’ufficio. La telecamera Xiaomi risulta ideale sia come strumento di sicurezza che come dispositivo di comunicazione, grazie a una serie di funzioni particolarmente intelligenti.

Telecamera multifunzione

Xiaomi Smart Camera SE 360 PTZ è una soluzione dotata di connettività WiFi, così da risultare accessibile anche quando non siete in casa. Grazie alla funzione di riconoscimento del volto potrete sapere in ogni istante se è entrato uno sconosciuto in casa e ricevere tempestivamente una notifica, ma anche sapere se amici o familiari sono in casa vostra.

Grazie alla visione notturna è possibile utilizzare la telecamera anche come baby monitor, per tenere sotto controllo i bambini, senza dover lasciare alcuna fastidiosa luce accesa. E se siete fuori casa per lavoro e avete nostalgia della famiglia potete sempre collegarvi e sfruttare il sistema di comunicazione a due vie per parlare con i vostri cari, una soluzione molto utile anche per rimanere in contatto con persone anziane.

Previous Next Fullscreen

Grazie al doppio motore pan/tilt la telecamera è in grado di offrire un angolo di rotazione orizzontale di 360 gradi e di 106 gradi in verticale, così da non avere punti ciechi in casa e riuscire a controllare ogni punto della stanza. Con il suo sensore da 2 megapixel, in grado di catturare video a una risoluzione di 1080p, Xiaomi Smart Camera SE 360 PTZ offre immagini chiare e definite, utili anche per identificare eventuali ladri che dovessero introdursi in casa o in ufficio.

Le dimensioni compatte, 108 mm di altezza e 75 di larghezza, semplificano il suo posizionamento in qualsiasi stanza, a patto di avere una presa di corrente nelle vicinanze. Il controllo della telecamera avviene tramite l’app Xiaomi Home, utilizzata per interagire con tutti i dispositivi dell’ecosistema Xiaomi, con la possibilità di creare numerose automazioni personalizzate.

Potete acquistare Xiaomi Smart Camera SE 360 PTZ al prezzo promozionale di soli 35,88 euro utilizzando il link sottostante. Il prezzo proposto da TomTop include già le spese di spedizione, IVA ed eventuali tasse e dazi doganali che dovessero essere applicate all’arrivo della merce in Italia.

Acquista Xiaomi Smart Camera SE 360 PTZ su TomTop

Informazione Pubblicitaria