Gli appassionati di calcio tra voi, abbonati a DAZN, hanno sicuramente bene in mente i disservizi verificatisi durante la prima giornata di campionato, disservizi a seguito dei quali l’azienda ha concesso un risarcimento agli abbonati. Ora il rimborso è in arrivo anche per i clienti che utilizzano DAZN attraverso il servizio TIMVISION, scopriamo i dettagli.

In arrivo i rimborsi DAZN per gli utenti TIMVISION

Come vi avevamo già riportato DAZN ha predisposto un rimborso quantificato al 50% del canone mensile per gli utenti abbonati alla propria piattaforma, ciò si traduce in base all’abbonamento, in un risarcimento che oscilla tra i 15 e i 20 euro. Tali rimborsi sono partiti verso la fine del mese di agosto.

Anche gli utenti che usufruiscono della visione di DAZN grazie all’abbonamento TIMVISION però hanno subito gli stessi disservizi degli altri clienti, e dunque ora l’azienda ha stabilito le modalità di rimborso anche per loro.

Quella che vedete nell’immagine qui sopra è la comunicazione che TIM sta inviando tramite email ai propri abbonati ai quali spetta il rimborso, il risarcimento pari a 12 euro non verrà erogato con le stesse modalità di DAZN (quindi con un riaccredito sul metodo di pagamento), ma verrà elargito sotto forma di sconto nella fattura TIM del mese di settembre.

Qualora siate clienti TIMVISION e abbiate riscontrato i disservizi in oggetto, dovreste ricevere anche voi l’email di cui sopra.

