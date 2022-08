Per molti utenti la scorsa giornata del campionato calcistico ha portato con sé problemi e disservizi per la visione delle partite attraverso DAZN, ora l’azienda in seguito ad un incontro con Governo e Agcom annuncia che gli utenti colpiti dai problemi saranno risarciti.

Come ricevere il risarcimento DAZN

Gli utenti colpiti dai disservizi verranno risarciti, è questo quello che afferma DAZN a conclusione dell’incontro di cui sopra, il rimborso sarà automatico e verrà corrisposto sul metodo di pagamento associato dall’utente all’abbonamento: qualora il servizio non sia stato pagato con carta di credito, ma con un altro metodo come ad esempio una card, il rimborso verrà elargito tramite voucher; anche gli utenti TIM Vision beneficeranno del risarcimento, ma non è chiaro al momento con quali modalità.

La mancata visione della prima giornata di campionato viene dunque quantificata come il 50% del canone mensile, con un valore che oscilla fra i 15 euro e i 20 euro a seconda dei casi; come già detto tutto avverrà in automatico senza che gli utenti interessati debbano fare alcunché. La procedura di rimborso verrà attivata a partire da martedì prossimo e richiederà circa due settimane per essere completata, gli utenti interessati riceveranno comunicazione da DAZN all’indirizzo email associato all’account.

La comunicazione ufficiale di DAZN

Per completezza vi riportiamo di seguito il comunicato dell’azienda:

Durante l’incontro con il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, il MISE, l’ Agcom e la Lega Serie A, svoltosi in un clima costruttivo tra le parti, DAZN ha chiarito la natura straordinaria e non prevedibile dell’evento verificatosi nelle giornate di sabato e domenica ed ha confermato quanto già indicato con il comunicato del 15 agosto circa la ferma intenzione di voler procedere tempestivamente al riconoscimento degli indennizzi a favore dei clienti e tifosi la cui soddisfazione rappresenta la priorità assoluta per la piattaforma di streaming. Per il disservizio tecnico che non ha interessato la totalità degli abbonati che hanno seguito le partite in programma nelle giornate di sabato e domenica, DAZN provvederà a riconoscere un indennizzo a tutti i clienti che, durante la finestra temporale dell’incidente, hanno sofferto disagi. La misura dell’indennizzo, in conformità a quanto previsto dalla delibera AGCOM, sarà pari al 25% del canone mensile pagato da ciascun cliente secondo il proprio profilo di abbonamento e, proprio in ragione della straordinarietà dell’evento, di un ulteriore 25%, pari alla fruizione gratuita di una giornata di campionato.

