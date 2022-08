Scegliere una delle offerte TIMVISION sta per diventare ancora più conveniente. A partire dal 26 agosto, infatti, i clienti che scelgono di attivare uno dei pacchetti TIMVISION, come quello che include anche l’accesso a DAZN senza costi aggiuntivi, potranno contare su 6 mesi di Amazon Prime gratis.

Questo bonus, inoltre, è accessibile anche ai già clienti Amazon Prime che potranno beneficiare di sei mesi di abbonamento in più per il servizio di Amazon. La promozione acquisisce ancora più valore considerando l’imminente aumento di prezzo di Amazon Prime in Italia. Ecco i dettagli sulla promozione:

Amazon Prime gratis per chi sceglie TIMVISION: ecco i dettagli dell’offerta

A partire dal prossimo 26 di agosto, tutti i nuovi clienti che attivano una delle offerte TIMVISION potranno beneficiare di un bonus aggiuntivo. La richiesta di una delle proposte di TIM, infatti, consentirà di ottenere 6 mesi gratis di Amazon Prime come extra disponibile senza alcun costo ulteriore rispetto alle offerte in listino.

Il bonus in questione sarà accessibile a tutti i nuovi clienti, a prescindere dalla tipologia di offerta TIMVISION attivata e dalle modalità di attivazione della stessa (il bonus vale per attivazioni eseguite presso un qualsiasi canale di vendita di TIM). Da notare, inoltre, che la promozione è valida anche per i già clienti Amazon Prime.

In questo caso, infatti, l’abbonamento regolare con Amazon sarà esteso di 6 mesi. Di fatto, per i già clienti Prime, verrà messo in standby l’abbonamento in essere che sarà temporaneamente sostituito dai 6 mesi gratis forniti da TIM. Terminata la promozione, l’abbonamento attivato con Amazon sarà ripristinato. Il risultato di questo meccanismo è un’estensione semestrale gratuita dell’abbonamento.

Ricordiamo che i clienti Amazon Prime hanno la possibilità di ottenere l’accesso completo ad Amazon Prime Video oltre che di beneficiare delle consegne gratuite in 1 giorno per gli acquisti effettuati tramite Amazon. C’è anche l’archiviazione illimitata delle foto su Amazon Foto oltre ai giochi gratis su Amazon Gaming e diversi altri vantaggi extra.

Le offerte TIMVISION da attivare per avere 6 mesi di Amazon Prime gratis

La promozione con Amazon Prime gratis sarà inclusa, dal 26 agosto, per tutte le offerte disponibili in listino. Tra le promozioni disponibili è, quindi, possibile attivare il pacchetto completo, denominato TIMVISION Gold. Tale pacchetto include l’accesso a:

DAZN

Infinity

Netflix (con piano Standard)

Disney+

TIMVISION

L’offerta in questione è disponibile ad un costo di 40,99 euro al mese per 6 mesi (poi 45,99 euro al mese) garantendo un notevole risparmio rispetto al costo dei servizi attivati singolarmente. Viene richiesto un contributo di attivazione di 19,99 euro, ridotto a 9,99 euro per chi ha già il TIMVISION Box.

C’è poi l’offerta dedicata agli appassionati di sport, TIMVISION Calcio e Sport. L’offerta in questione include TIMVISION, DAZN e Infinity al costo di 24,99 euro al mese per 6 mesi (poi 29,99 euro al mese). Anche in questo caso è previsto lo stesso contributo di attivazione citato in precedenza.

Da notare che la promozione con Amazon Prime gratis è disponibile anche sulle offerte di intrattenimento come:

TIMVISION con Disney+ a 9,99 euro al mese

TIMVISION con Netflix a 14,99 euro al mese

TIMVISION Intrattenimento (con Disney+ e Netflix) a 19,99 euro al mese

Queste offerte sono attivabili direttamente online, dal link qui di sotto:

Segnaliamo, infine, che le offerte TIMVISION sono attivabili anche in abbinamento alla fibra ottica con pacchetti che comprendono anche l’abbonamento per la connessione Internet di rete fissa di TIM e, eventualmente, anche una SIM TIM per lo smartphone con un notevole risparmio per gli utenti.