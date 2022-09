Si sono fatte insistenti le indiscrezioni secondo cui nel corso dell’evento Far Out di domani Apple avrebbe in programma di lanciare un nuovo Apple Watch economico.

Se fino a questo momento sono state numerose le voci secondo cui il colosso di Cupertino domani lancerà un modello premium, questa è la prima volta che si sente parlare di un presunto Apple Watch economico.

Il device in questione, il cui nome ufficiale non è stato svelato, secondo quanto viene riportato da The New York Times potrebbe arrivare sul mercato ad un prezzo più basso di quello di Apple Watch SE (sebbene non siano trapelate possibili cifre).

Cosa sappiamo del nuovo presunto Apple Watch economico

Allo stato attuale ci sono 5 modelli di Apple Watch sul mercato e quello meno costoso è la Serie 3, lanciato 5 anni fa e che costa meno di Apple Watch SE: potrebbe essere proprio questa, pertanto, la variante di cui prenderà il posto il nuovo smartwatch economico del colosso di Cupertino.

Pare che l’obiettivo di Apple sia quello di riuscire a portare sul mercato un modello che possa essere più competitivo per i giovanissimi e che sia in grado di convincere i genitori ad acquistarlo come dispositivo da dare ai propri figli al posto di uno smartphone.

Del resto, uno smartwatch può garantire la connettività cellulare per la comunicazione e il monitoraggio ma, allo stesso tempo, il suo schermo di dimensioni ridotte mitiga problemi come la possibile dipendenza da Internet.

Il team di sviluppatori del colosso di Cupertino ha lavorato tanto tempo alle funzionalità studiate per consentire di sfruttare lo smartwatch per usare la connettività di rete indipendentemente da un iPhone (per esempio per telefonare, per la messaggistica o per la condivisione della posizione) e ciò in quanto tali attività hanno un impatto importante sulla durata della batteria.

Sarà interessante scoprire se questo Apple Watch economico sarà lanciato a livello globale e quale sarà il prezzo scelto dal colosso di Cupertino per “ingolosire” gli utenti.

Non ci resta altro da fare che avere pazienza sino a domani.