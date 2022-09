L’atteso evento Apple di domani sarà incentrato sulla nuova gamma iPhone 14 e sul nuovo Apple Watch, tuttavia l’azienda dovrebbe annunciare anche altre novità, tra le quali un nuovo modo di acquistare gli iPhone.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, il colosso di Cupertino dovrebbe presentare il servizio di abbonamento hardware che consentirà agli utenti di acquistare i suoi smartphone pagando una quota mensile.

Apple sarebbe pronta ad annunciare l’abbonamento comprensivo di iPhone

Secondo quanto riferito questo servizio permetterà a chi si abbonerà di ricevere un nuovo iPhone e molto probabilmente una serie di servizi inclusi come Apple TV+ o spazio di archiviazione aggiuntivo su iCloud, oltre al pacchetto di servizi Apple One.

I prezzi del nuovo abbonamento non sono ancora noti, ma considerando che il livello superiore Apple One Premier costa 29,95 dollari al mese, il costo mensile non dovrebbe essere inferiore a 50 dollari visto che comprende il dispositivo, tuttavia Apple potrebbe includere solo alcuni dei servizi Apple One per contenere la quota mensile.

In ogni caso i costi saranno più elevati rispetto a quelli dell’iPhone Upgrade Program che parte da 35,33 dollari al mese, visto che nel nuovo abbonamento sarebbe incluso Apple One.

Secondo Gurman il presunto servizio “iPhone+” non verrebbe lanciato domani, ma potrebbe diventare realtà prima della fine dell’anno, anche se non è chiaro se arriverà anche in Italia.

