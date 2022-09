Negli Stati Uniti Apple è riuscita a raggiungere un nuovo prestigioso risultato: per la prima volta in assoluto sono in uso più iPhone che smartphone Android.

Stando a quanto emerge dall’ultimo report di Counterpoint Research, infatti, i vari modelli del melafonino lo scorso giugno hanno superato l’intero ecosistema Android, riuscendo a conquistare il 50% del market share negli USA.

Negli USA il sorpasso di iPhone ai danni di Android

Grazie a tale risultato il colosso di Cupertino è riuscito a raggiungere il suo market share più alto di sempre nel mercato statunitense degli smartphone e ciò è stato possibile prendendo in considerazione la “base installata attiva”, ossia una metrica che tiene conto di tutte le persone che utilizzano un dispositivo iOS dopo averne acquistato uno (anche usato).

Ricordiamo che nei primi mesi di iOS (noto all’epoca come iPhone OS) Apple non ha mai avuto una quota di mercato vicina al 50% e ciò in quanto a quel tempo il settore degli smartphone era dominato da aziende come BlackBerry, Nokia e Motorola.

Nel 2010 Android ha superato iOS per quanto riguarda la base di installazione più ampia e da quel momento il sistema operativo mobile di Google è stato quello che ha vestito i panni di leader del mercato globale degli smartphone (nel 2022 ha superato la quota del 70%).

Bisogna tenere presente che quello statunitense è un mercato particolare, nel quale contano molto anche gli operatori telefonici e le offerte che sono in grado di proporre agli utenti con incluso lo smartphone desiderato (anche quelli più costosi) e in quest’ottica i modelli di Apple sono indubbiamente tra quelli più popolari.

Il colosso di Cupertino si augura di riuscire a riproporre questo “sorpasso” di iPhone ai danni di Android anche in altri Paesi “ricchi” e in quel caso il team di Google potrebbe iniziare a preoccuparsi davvero.

