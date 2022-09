NVIDIA lancia il suo Back to School con una serie di offerte dedicate alle sue GPU e ai notebook che integrano una delle schede grafiche della gamma RTX. Per gli utenti si tratta di un’ottima occasione per accedere ad offerte molto vantaggiose e passare ad uno dei prodotti NVIDIA con condizioni agevolate. Le offerte sono proposte da rivenditori partner dell’azienda come Amazon, Unieuro e MediaWorld. Vediamo quali sono le offerte più interessanti del Back to School di NVIDIA:

Le offerte del Back to School di NVIDIA: laptop RTX e schede grafiche per desktop in sconto

Diamo il via alla nostra analisi delle migliori offerte del Back to School di NVIDIA con le schede grafiche RTX proposte in sconto. In questo caso, le promozioni vengono proposte da Amazon che mette a disposizione tre diverse opzioni per chi è in cerca di una GPU della serie RTX a prezzo vantaggioso. Si parte con la EVGA GeForce RTX 3060 Ti XC Gaming in sconto a 497,99 euro, un prezzo decisamente interessante considerando le potenzialità della scheda.

Chi cerca una GPU con una marcia in più può valutare la Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti Gaming OC in sconto a 726,99 euro. Salendo ancora di prezzo, inoltre, Amazon propone la ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 V2 OC Edition in sconto a 899,99 euro. I modelli proposti in sconto sono venduti e spediti da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna rapida e all’assistenza post-vendita. Le tre offerte prendono il via oggi e termineranno il prossimo 8 settembre (oppure fino ad esaurimento delle scorte disponibili per le singole schede).

La nuova serie di offerte NVIDIA per il Back to School, come sottolineato in precedenza, non trascura i laptop. In questo caso, infatti, è possibile scegliere tra cinque diverse offerte per passare ad un notebook con grafica NVIDIA RTX ad un prezzo particolarmente contenuto. Il modello più economico proposto in sconto è il Lenovo IdeaPad Gaming 3 15 con RTX 3050 Ti in offerta a 779 euro da MediaWorld. Il laptop in questione può contare su display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Core i5-11300H, 8 GB di RAM (espandibili a 16 GB) e 512 GB di SSD.

Da valutare anche l’ottimo HP Gaming Victus 16 con RTX 3050 Ti in offerta a 949,99 euro da Amazon. Il laptop in questione ha processore Ryzen 7 5800H, 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD oltre ad un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz. Il modello è FreeDos. In sconto, inoltre, c’è l’Acer Nitro 5 con RTX 3060 in offerta a 1.199 euro da Unieuro. Il laptop può contare sul processore Intel Core i7-11800H, display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz, 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD.

A completare le offerte dedicate ai notebook con GPU RTX troviamo l’ottimo HP Victus 16 con RTX 3060 in offerta a 1359 euro da MediaWorld. Il laptop in questione può contare sul processore Intel Core i7-12700H, 16 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD e su di un display da 16,1 pollici con risoluzione Full HD. Tra le offerte, infine, c’è spazio per il laptop MSI Katana GF66 con RTX 3070 in offerta a 1.399 euro su Amazon. Questo laptop di MSI può contare su display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz, 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Il processore è l’Intel Core i7-11800H.

Le offerte sui laptop con grafica NVIDIA RTX dureranno per tutta la settimana, permettendo agli utenti di passare ad uno dei modelli in sconto fino al prossimo 8 settembre o fino ad esaurimento scorte. Per tutti i dettagli relativi alla promozione Back to School di NVIDIA è, inoltre, possibile accedere alla pagina ufficiale dell’iniziativa sul sito NVIDIA. Gli sconti sono reali e significativi. Passare ad una GPU RTX diventa sempre più conveniente.

